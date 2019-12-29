NBA／退拓荒者止4連敗 湖人主帥：替補做出貢獻

詹姆斯(右)力抗拓荒者防守。美聯社 分享 facebook 洛杉磯湖人隊今天作客波特蘭，日前傳出可能因腹股溝傷勢缺陣的詹姆斯（LeBron James）順利出賽，加上替補球員貢獻72分，最終以128：120擊敗拓荒者隊，順利中止4連敗。

此役詹姆斯不受腹股溝傷勢影響，今天仍順利先發出賽，他繳出21分、7籃板、16助攻的成績，戴維斯（Anthony Davis）也有20分、9籃板、5助攻，是湖人唯二先發達雙位數的球員。

但好在湖人替補球員發揮出色，庫茲瑪（Kyle Kuzma）替補上陣繳出全隊最高的24分、朗多（Rajon Rondo）15分、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）13分還有哈沃德（Dwight Howard）的11分，替補球員貢獻以72：39比下拓荒者，也中止4連敗。

「我們贏球了，大家都很開心，這場勝利也是我們急需的。」湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）賽後說，「球員打得非常好，尤其是替補球員們，但我們也還需要做出一些調整，過去幾場比賽中，很多方面傷害了我們，但透過訓練跟影片分析幫助我們解決了這些，讓我們取得勝利。」

佛蓋爾繼續說：「庫茲瑪從板凳席上站出來，為我們做出重要的貢獻，但我認為詹姆斯對此也有功勞，他帶著替補陣容打了很久，不斷衝擊禁區，送出16次助攻、僅出現1次失誤，這是令人印象非常深刻的表現。」

此役表現最佳的庫茲瑪則認為，此役湖人眾將就是努力打出侵略性，攻守兩端都是如此，「我在今夏非常努力訓練，雖然在美國男籃期間受傷令我有些沮喪及失望，但今天這場的表現是我對自己每一場的期待。」