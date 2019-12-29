NBA／復仇擊敗綠衫軍 羅瑞：不在乎外界言論

羅瑞(中)在包夾中進攻。 路透 分享 facebook 耶誕大戰沒能在主場贏球，暴龍隊29日作客波士頓不再抱憾歸，113：97中止「綠衫軍」五連勝。轟下30分的羅瑞（Kyle Lowry）表示，即便傷兵滿營，但全隊都保持職業態度，不在乎外界言論，做好自己份內工作。

暴龍在小加索（Marc Gasol）、席亞康（Pascal Siakam）、鮑威爾（Norman Powell）缺陣下，此役除了羅瑞，伊巴卡（Serge Ibaka）也攻下20分，范弗利特挹注18分，外帶抄截、助攻各5，3籃板，此外布里塞特（Oshae Brissett）、布徹（Chris Boucher）也都適時跳出，率隊一路領先到最後。

攻下18分、8助攻、7籃板的麥考（Patrick McCaw）坦言，無法接受耶誕夜吞敗，雖然書球賽後全隊並未談到復仇，但全都心照不宣，「一切關乎心態，耶誕大戰的結果我不能接受，我們並未拿出出最佳表現，而大夥今晚用行動證明。」

羅瑞則稱讚全隊上下都展現職業態度，不管外界評論，專注場上表現，他特別點名布里塞特，「沒幾個人知道他是誰，但他替補上陣做出貢獻。而布徹總是有穩定表現，范弗利特開賽手感差，但賽末拉尾盤。」

范弗利特表示，球隊有一群無私且具有天賦的隊友，全隊齊心拚戰，加上優秀的教頭帶領，「如果你上場用盡全力，相信每個晚上都有機會贏球。」