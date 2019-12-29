NBA／快艇雙星進攻熄火 主場慘遭爵士攻陷

快艇雷納德(左)面對古拉克森防守。 路透 分享 facebook 快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）今天主場迎戰爵士雙雙陷入進攻低潮，兩人合計44投僅12中，一共得到39分14籃板8助攻，快艇團隊命中率僅36.8%，最終以107比120不敵爵士。

相較於快艇，爵士進攻端發揮出色，團隊命中率達到52.3%，砍進17記三分球，陣中6人得分超過兩位數。

米契爾（Donovan Mitchell）23投13中，拿下30分9助攻7籃板，連續兩戰至少拿下30分，也是本季第8次。波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）17分5籃板3助攻，英格斯（Joe Ingles）15分8助攻6籃板，奧尼爾（Royce O'Neale）11分10籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）12分8籃板。克拉克森（Jordan Clarkson）替補殺出，拿到19分。

儘管雷納德和喬治進攻狀態不佳，但憑藉團隊戰力，雙方依然一路糾纏到第四節後段，差距僅有2分，但接下來米契爾和波格丹諾維奇聯手攻下11分，加上快艇最後3分多鐘進攻失靈，一分未得，比賽也就此分出勝負。

喬治得到20分10籃板，雷納德19分6助攻4籃板；祖巴茲（Ivica Zubac）獲得15分12籃板，威廉斯（Lou Williams）16分9助攻4籃板。沙米特（Landry Shamet）13分，貝佛利（Patrick Beverley）12分。