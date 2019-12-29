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NBA／羅瑞轟30分暴龍復仇 斷綠衫軍連勝

2019-12-29 10:58聯合報 記者林宋以情／即時報導

羅瑞(左)率隊打敗塞爾蒂克。 美聯社
羅瑞(左)率隊打敗塞爾蒂克。 美聯社
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耶誕大戰以16分之差敗給塞爾蒂克暴龍隊相隔不到72小時再與綠衫軍碰頭，在羅瑞（Kyle Lowry）30分、7助攻領銜下，攜手「雙十」20分、10籃板的伊巴卡（Serge Ibaka），終場113：97甜蜜復仇。

塞爾蒂克耶誕大戰在布朗（ Jaylen Brown）獨轟30分，以及泰托姆和傷癒歸隊的海瓦德帶動下帶走勝利，前役再擊敗騎士隊取得近期五連勝，今日「背靠背」出賽暴龍，體能成為一大考驗。

此役暴龍隊三名先發主力小加索（Marc Gasol）、席亞康（Pascal Siakam）、鮑威爾（Norman Powell）持續缺陣，但暴龍隊開賽氣勢如虹，首節倒數2分鐘，由伊巴卡、羅瑞拉出一波7：0攻勢，首節取得雙位數領先。

綠衫軍次節由歸隊的史馬特（ Marcus Smart）吹起反攻號角，回敬12：4攻勢，追到僅4分差，易籃後羅瑞、伊巴卡、布里塞特（Oshae Brissett）、范弗利特（Fred VanVleet）紛紛挺身，幫助暴龍擴大分差，喜嘗勝果。

暴龍全隊四人得分上雙，麥考（Patrick McCaw）18分、8助攻、7籃板，范弗利特也挹注18分，外帶抄截、助攻各5，以及3籃板。綠衫軍華克（Kemba Walker）攻下全隊最佳30分，前兩場都攻下30分的布朗，此役繳17分、5籃板。

暴龍塞爾蒂克羅瑞

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