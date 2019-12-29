NBA／約柯奇轟31分「大三元」 金塊狠砸灰熊

被譽為「控球中鋒」的金塊隊長人約柯奇（Nikola Jokic），今天對灰熊再展傳球天賦，攻下本季新高31分，另繳助攻、籃板各10，本季第七度、生涯第35次「大三元」，率隊119：110擊敗灰熊隊。

西區戰績高居第二的金塊隊，前役大意失荊州，耶誕大戰爆冷不敵鵜鶘隊，此役對灰熊繃緊神經，首節就取得15分領先，上半場更一度擴大到23分差，末節再轟下42：37攻勢，鎖定勝局。

約柯奇近12戰有11場繳出「雙十」表現，幫助金塊隊近九戰奪八勝，他此役美技連發，次節就與穆雷（Jamal Murray）上演小組配合，高吊助攻給穆雷空中接力雙手爆扣。

末節約柯奇的助攻更是令人拍案叫絕，先是抓下防守籃板後，精準長傳給前場的巴頓（Will Barton）輕鬆上籃，隨後禁區單打，再聲東擊西妙傳給走後門的葛蘭特（Jerami Grant）雙手灌籃。

近五場第三度「大三元」，約柯奇表示首節手感順，感謝隊友開賽就頻頻助攻給他，同時教練也信任他，讓他放手進攻。談到給巴頓精彩長傳助攻，約克奇笑說，「當我抓下籃板，我知道有人看著我，就直接把球丟往前場。」

巴頓挹注20分、6籃板、7助攻，穆雷與普拉里（Mason Plumlee）接攻下15分，兩人合計抓12籃板，灰熊杰倫傑克森（Jaren Jackson Jr.）全隊最佳20分。