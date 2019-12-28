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NBA／疑似持真槍跳舞 韋德出櫃兒槍枝議題引戰

2019-12-28 18:36聯合新聞網 綜合報導

日前韋德力挺小兒子出櫃，但疑似玩槍影片，在網路上瘋傳。 美聯社
日前韋德力挺小兒子出櫃，但疑似玩槍影片，在網路上瘋傳。 美聯社
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熱火傳奇韋德（Dwayne Wade）退下球衣後，時常上節目大談子女教育，甚至因為自己的小兒子錫安（Zion Wade）的同志身份，而時常為同志群體發聲，看似美好的退休生活，如今卻變樣。

日前疑似小兒子錫安持槍跳舞的影片在網路上公開，導致目前鄉民瘋傳，也觸發美國相當敏感的槍枝議題。可見影片中據稱是錫安的小孩毫不避諱的持著槍枝，一邊跳舞，一邊將槍口指著鏡頭，行徑相當危險也十分不宜。因此美國當地便有人以此影片大談闊論。

不過。由於韋德不時會發表自己養兒育女的正確教育方針，不免讓人懷疑影片當中的男孩是否真的是錫安。不少網友就直言「肯定不是錫安」，也有人質疑影片中的槍枝是真槍，還是單純的玩具槍。

無論如何，影片中的行為已經明顯失當，若該名男孩真為錫安，韋德一家勢必將面臨嚴重抨擊。

槍枝同志人質
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