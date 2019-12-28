NBA／回應嘲諷詹皇言論被指內鬨 庫茲瑪火速刪文

湖人小將庫茲瑪(右)對「球隊一哥」詹姆斯(左)有意見？ 美聯社 分享 facebook 近日有關湖人內鬨的消息甚囂塵上。事件起因於雷納德（Kawhi Leonard）防護員，在推特嘲諷詹姆斯（Lebron James）技術不如快艇球員，而作為湖人球員的庫茲瑪（Kyle Kuzma）回應該防護員說法，因此引來外界猜測湖人內部是否產生分歧。

雖庫茲瑪過去也有多次針對詹姆斯言論，包括2012年就公開揶揄詹姆斯去熱火抱團，前一段時間，庫茲瑪也陷入不少交易傳聞，因此在鎂光燈聚焦的洛杉磯，只要一有風吹草動，自然不難引起眾人的猜測，甚至有心人士的操弄。

不過，好在近期的內鬨問題很快有人闢謠，表示庫茲瑪所謂的「直言不諱」並非針對防護員的譏嘲內容，而是另有他意。庫茲瑪茵怕發生不必要的事端，雖第一時間將留言刪除，仍難逃媒體、鄉民法眼，更衣室氣氛危機便一觸即發。然如今事件已真相大白，球迷也不須再有過多猜疑。