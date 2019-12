NBA／回應嘲諷詹皇言論被指內鬨 庫茲瑪火速刪文

湖人小將庫茲瑪(右)對「球隊一哥」詹姆斯(左)有意見? 美聯社 分享 facebook 近日有關湖人內鬨的消息甚囂塵上。事件起因於雷納德(Kawhi Leonard)防護員,在推特嘲諷詹姆斯(Lebron James)技術不如快艇球員,而作為湖人球員的庫茲瑪(Kyle Kuzma)回應該防護員說法,因此引來外界猜測湖人內部是否產生分歧。

雖庫茲瑪過去也有多次針對詹姆斯言論,包括2012年就公開揶揄詹姆斯去熱火抱團,前一段時間,庫茲瑪也陷入不少交易傳聞,因此在鎂光燈聚焦的洛杉磯,只要一有風吹草動,自然不難引起眾人的猜測,甚至有心人士的操弄。

不過,好在近期的內鬨問題很快有人闢謠,表示庫茲瑪所謂的「直言不諱」並非針對防護員的譏嘲內容,而是另有他意。庫茲瑪茵怕發生不必要的事端,雖第一時間將留言刪除,仍難逃媒體、鄉民法眼,更衣室氣氛危機便一觸即發。然如今事件已真相大白,球迷也不須再有過多猜疑。

Kyle Kuzma’s trainer sending out LeBron isn’t working hard and is scared of Kawhi



Kuzma tweets out “call a spade a spade” 👀👀 pic.twitter.com/DjauNwZRrg