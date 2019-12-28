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NBA／延長賽開賽對手先罰一球 原因是他做了蠢事

2019-12-28 15:45聯合新聞網 綜合報導

黃蜂隊洛齊爾一時昏頭，以前球隊獲勝拋球吃T。 美聯社
黃蜂隊洛齊爾一時昏頭，以前球隊獲勝拋球吃T。 美聯社
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黃蜂今日主場面對雷霆，雙方鏖戰至第四節難分高下，黃鋒守下對手在正規時間內的最後一波進攻，將比賽逼進延長。不過，此時黃蜂後衛洛齊爾（Terry Rozier）卻誤以為贏球，便將球高拋慶祝，馬上被吹技術犯規，讓雷霆在延長賽開賽，先加罰一球的罕見情況，洛齊爾超糗舉動的視頻，一時之間在網路引起很大討論。

此役兩隊末節讀秒階段，雷霆持有最後一波進攻球權，由後衛保羅（Chris Paul）操刀未果，最終兩隊94：94進入延長賽。豈料洛齊爾以為球隊獲勝，在接到保羅投丟的球後，就大力把球往空中拋，裁判見狀隨即賞給洛齊爾一支T，洛齊爾則是一臉錯愕。

因為洛齊爾被判罰技術犯規，所以出現延長賽開始前，雷霆必須先加罰一球的狀況，待保羅罰進，比數形成95:94比賽才繼續進行。

裁判
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