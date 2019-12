NBA／延長賽開賽對手先罰一球 原因是他做了蠢事

黃蜂隊洛齊爾一時昏頭,以前球隊獲勝拋球吃T。 美聯社 分享 facebook

黃蜂今日主場面對雷霆,雙方鏖戰至第四節難分高下,黃鋒守下對手在正規時間內的最後一波進攻,將比賽逼進延長。不過,此時黃蜂後衛洛齊爾(Terry Rozier)卻誤以為贏球,便將球高拋慶祝,馬上被吹技術犯規,讓雷霆在延長賽開賽,先加罰一球的罕見情況,洛齊爾超糗舉動的視頻,一時之間在網路引起很大討論。

此役兩隊末節讀秒階段,雷霆持有最後一波進攻球權,由後衛保羅(Chris Paul)操刀未果,最終兩隊94:94進入延長賽。豈料洛齊爾以為球隊獲勝,在接到保羅投丟的球後,就大力把球往空中拋,裁判見狀隨即賞給洛齊爾一支T,洛齊爾則是一臉錯愕。

Rozier throws the ball into the stands in celebration of CP3 missing the game winner... but the game wasn't over so he gets a technical pic.twitter.com/8NejTdspiO