NBA／延長賽開賽對手先罰一球 原因是他做了蠢事

黃蜂隊洛齊爾一時昏頭，以前球隊獲勝拋球吃T。 美聯社 分享 facebook

黃蜂今日主場面對雷霆，雙方鏖戰至第四節難分高下，黃鋒守下對手在正規時間內的最後一波進攻，將比賽逼進延長。不過，此時黃蜂後衛洛齊爾（Terry Rozier）卻誤以為贏球，便將球高拋慶祝，馬上被吹技術犯規，讓雷霆在延長賽開賽，先加罰一球的罕見情況，洛齊爾超糗舉動的視頻，一時之間在網路引起很大討論。

此役兩隊末節讀秒階段，雷霆持有最後一波進攻球權，由後衛保羅（Chris Paul）操刀未果，最終兩隊94：94進入延長賽。豈料洛齊爾以為球隊獲勝，在接到保羅投丟的球後，就大力把球往空中拋，裁判見狀隨即賞給洛齊爾一支T，洛齊爾則是一臉錯愕。

Rozier throws the ball into the stands in celebration of CP3 missing the game winner... but the game wasn't over so he gets a technical pic.twitter.com/8NejTdspiO — The Render (@TheRenderNBA2) December 28, 2019

因為洛齊爾被判罰技術犯規，所以出現延長賽開始前，雷霆必須先加罰一球的狀況，待保羅罰進，比數形成95:94比賽才繼續進行。