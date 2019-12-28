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NBA今日最佳球員- Jaylen Brown (12月28日)賽事精華- 太陽 vs. 勇士 (12月28日)

NBA／決勝節打出39:18攻勢 勇士再現經典一波流

2019-12-28 15:17聯合新聞網 綜合報導

勇士隊羅素(前)率隊在第四節打出39:18攻勢。 路透
勇士隊羅素(前)率隊在第四節打出39:18攻勢。 路透
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勇士延續聖誕高昂士氣，在爆冷擊敗火箭後，今日對戰太陽又在末節上演絕地反攻，打出經典一波流攻勢，終場105:96笑納四連勝。

勇士此役前三節手感低迷，整體命中率四成不到，進入決勝節還一度以76:86落後。隨後勇士全員皆兵，先由後衛羅素（D'Angelo Russell）兩罰俱中吹響反攻號角，巴克斯（Alec Burks）稱勝追擊，切入上籃博得犯規完成三分打，之後又跟中鋒考利史坦（Willie Cauley-Stein）上演空接，打出8:0小高潮。

比賽進入最後5分鐘，巴克斯再度上籃得手將比分追平，隨後羅賓森（Glenn Robinson III）完成一記精彩補扣，順利幫助勇士超車；雖太陽靠著雙衛布克（Devin Booker）、魯比歐（Ricky Rubio）緊咬比分，不過勇士方面，格林（Draymond Green）展現老大哥氣勢，投進關鍵的三分球澆熄太陽反撲氣焰，讓勇士順利拿下比賽，收開季以來首次，也是最長的四連勝。

羅素無疑是勇士近期打出驚奇的重要功臣，此役25投10中，砍進31分，另外抓下5籃板、傳出6助攻，李（Damion Lee）則挹注次高16分，格林、巴克斯跟羅賓森等人得分也達雙位數，全隊將士用命在決勝節打出39:18的經典一波流攻勢，讓球迷再度看見熟悉的勇士。

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