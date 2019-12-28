NBA／詹姆斯恐再缺陣 戴維斯：隊友要挺身而出

詹姆斯可能再缺陣。 美聯社 分享 facebook 洛杉磯湖人在近期苦吞四連敗後，球隊一哥詹姆斯（LeBron James）又因為右腹股溝傷勢問題恐缺席明天與波特蘭拓荒者之戰，而同樣有傷在身的戴維斯（Anthony Davis）雖然能如期參戰，但他強調，假使詹姆斯最後缺陣，其他球員勢必要挺身而出。

湖人本賽季在雙星產生良好化學效應下，戰績衝上西區龍頭，但近來兩人接連遭遇傷勢問題，儘管前一場與快艇的耶誕大戰兩人決定帶傷出賽，但仍是無法幫助球隊止敗。

明天湖人將前往波特蘭作客，在今天球隊練球後也傳出詹姆斯可能無法參賽的狀況，戴維斯說：「大家都要站出來，要抱持著挺身而出的心態，彌補他的空缺。毫無疑問，戴維斯在場上帶來的東西、領導力和組織能力都是相當巨大的，但我們會努力彌補他的缺陣，直到他歸來時。」

詹姆斯在本賽季的首場缺賽中，湖人以24分差距不敵金塊，戴維斯認為球隊的問題並非出在進攻端，而是防守端，「那一場比賽我們沒有做好防守，甚至可以說完全沒有在防守。」

詹姆斯這次的腹股溝傷勢與上賽季讓他提前報銷雖在不同側，狀況也不如上次嚴重，主帥佛蓋爾（Frank Vogel）說：「我們會謹慎對待它，不過他與去年的傷勢狀況不同，我們會考慮這一因素。」