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NBA／字母哥缺陣不打緊 米道頓飆23分射老鷹

2019-12-28 11:41聯合報 記者劉肇育／即時報導

米道頓(左)持球準備進攻。 美聯社
米道頓(左)持球準備進攻。 美聯社
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在耶誕大戰不敵費城76人後，密爾瓦基公鹿今天作客亞特蘭大老鷹主場，在球隊一哥「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因背部痠痛缺陣，由米道頓（Khris Middleton）頂下火力空缺，全場進帳23分外帶8籃板7助攻，幫助公鹿以112：86輕取老鷹。

排名東區第一與倒數第一名的公鹿與老鷹交鋒，不過公鹿一哥安戴托昆波卻因背傷缺陣，教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）說：「他的背有一些狀況，有時候會突然惡化，今天他是可以上場，但我們認為這沒有太多意義，還在持續監控他的狀況。」

儘管缺少了聯盟第二的進攻火力，公鹿仍展現多點開花的攻勢，除了米道頓上場25分鐘就拿下23分外，土耳其射手伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）更繳出18分17籃板的雙十數據，加上中鋒大洛培茲（Brook Lopez）也有19分5助攻演出，上半場打完公鹿幾乎已將勝利收入囊中。

反觀老鷹球隊一哥楊恩（Trae Young）在第二節就扭傷腳踝提前退場，上半場打完落後公鹿達到23分之多，儘管替補上陣的克萊柏（Allen Crabbe）拿下全隊最高的20分，老鷹仍以26分差距吞下九連敗。

對於在缺少球隊一哥的情況下仍大勝對手，洛培茲在賽後說：「這就是我們幫助球隊贏球得方式，團結一致、用防守帶動進攻，每個人上場就是拚盡全力幫助球隊取勝。」

公鹿老鷹安戴托昆波

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