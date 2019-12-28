親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

影／福島核電廠內部首曝光 輻射量太高只能待15分鐘

影／北投出租套房大火燒死1女 氣爆畫面曝光

運動筆記300CC催下去，你也可以速速叫【天氣職人】週末變天，出門預防下雨｜跑者天氣報報
健行筆記漂亮又親民的東埔山登山步道來猴山岳賞景觀植物
NBA焦點球員- Shai Gilgeous-Alexander (12月28日)焦點球員- Khris Middleton (12月28日)

NBA／連5顆三分球反撲 76人仍輸魔術斷3連勝

2019-12-28 11:17聯合報 記者劉肇育／即時報導

魔術佛西維奇（左）進攻出手。 美聯社
魔術佛西維奇（左）進攻出手。 美聯社
分享

帶著耶誕大戰擊敗聯盟龍頭密爾瓦基公鹿的氣勢，費城76人今天作客奧蘭多挑戰魔術卻遭潑一盆冷水，在前三節兩隊一路拉鋸下，末節魔術由佛西維奇（Nikola Vucevic）、佛尼爾（Evan Fournier）聯手將領先差距擴大到雙位數，終場以98：97中斷76人三連勝。

76人與魔術今天碰頭，今年季前才由費城轉戰奧蘭多的2017年選秀狀元佛爾茲（Markelle Fultz）再戰前東家，賽前76人主帥布朗也趁機與他敘舊一番，談到佛爾茲來到魔術的表現漸入佳境時說：「我看到他的未來性，他真的做得很好，我為他感到驕傲，我必須稱讚魔術對他的栽培。」

在76人時期受到肩傷影響幾乎沒有任何發揮空間的佛爾茲，本季來到魔術後不僅站上先發，還繳出一張平均11.7分4.1助攻的亮眼數據，證明自己並非「水貨狀元」，在今天面對前東家，他上半場又飆進兩顆三分球拿下10分，幫助魔術緊咬76人不放。

下半場魔術則是輪到中鋒佛西維奇與佛尼爾聯手發揮，兩人在第四節初帶動一波14：4的攻勢，幫助魔術取得11分領先優勢，雖然接下來76人靠著哈里斯（Tobias Harris）、霍福特（Al Horford）、理查森（Josh Richardson）和安比德（Joel Embiid）接連投進五顆三分球追到僅剩一分差距，但安比德最後一波進攻仍錯失絕殺機會，終場76人就以一分差距終止三連勝。

魔術有五人得分上雙，其中佛尼爾貢獻20分6助攻，中鋒佛西維奇則有16分12籃板7助攻的全能演出，面對前東家的佛爾茲則繳出13分6助攻，76人則以安比德與哈里斯都進帳24分的表現最佳。

魔術76人Tobias Harris

延伸閱讀

Sneaky扮《尼爾：自動人形》2B喜迎聖誕...

安比德領軍獵公鹿 76人21顆三分球創耶誕紀...

不滿三節就拿大三元 西蒙斯紀錄之夜退活塞

波爾辛吉斯力抗安比德 小哈德威殺出賞76人連...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

NBA／美聯社最佳男運動員 雷納德接手詹皇得獎

2019-12-28 10:30

NBA／雙探花連線飆64分 綠衫軍退騎士5連勝

2019-12-28 09:06

NBA／連5年冠軍賽油盡燈枯 柯爾：僅格林倖存

2019-12-28 09:31

NBA／「感覺像跑馬拉松」 唐西奇歸隊直喊累

2019-12-28 00:36

NBA／華盛頓關鍵罰球失手 雷霆延長賽險勝黃蜂

2019-12-28 11:30

NBA／傳威廉森重學走路跑步 巴克利節目上搞笑指導

2019-12-28 11:18

NBA／今日戰績表 塞爾蒂克破騎士拉出5連勝穩住東區老二

2019-12-28 11:13

NBA／看好湖人奪冠 世界和平：戰力比2010年更強

2019-12-28 10:42

NBA／誰最像公牛雙人組 皮朋：快艇雙星更全面

2019-12-28 10:23

NBA／膝傷缺賽近7周 葛登預計30號復出

2019-12-28 09:57

NBA／癌末球迷實現心願 耶誕大戰與詹皇見面

2019-12-27 18:40

NBA／一復出就準大三元 唐西奇：喘的跟牛一樣

2019-12-27 18:17

NBA／重返賽場當輔導員 歐登回母校提點理財觀念

2019-12-27 18:13

NBA／紐媒獨家爆料 尼克觀望交易唐斯機會

2019-12-27 17:10

NBA／超級老爸詹皇發聲 挺5歲小女兒當YouTuber

2019-12-27 16:50

NBA／兩度延長苦勝國王 灰狼終於結束11連敗

2019-12-27 16:15

NBA／籃網命中率慘澹 丁威迪自嘲：蛋奶酒害的

2019-12-27 15:54

NBA／今日戰績表 籃網不敵尼克再傳厄文肩傷棘手

2019-12-27 15:22

NBA／米契爾下半場發飆 爵士擋拓荒者雙槍反撲

2019-12-27 15:01

NBA／平均年薪傲視體壇 拓荒者球員居聯盟之首

2019-12-27 14:20

NBA／雷霆3人破20分無用 慘遭灰熊終結4連勝

2019-12-27 13:40

NBA／10年市值成長1011％ 勇士化身體壇印鈔機

2019-12-27 13:20

NBA／年領1100萬美元 波總排美國體壇教頭榜第2

2019-12-27 12:45

NBA／耶誕大戰少經典一味 詹皇喊專屬球衣回歸

2019-12-27 12:27

NBA／復出首戰準大三元 唐西奇率獨行俠拔馬刺

2019-12-27 12:07

NBA／兩分球僅進八球 紐約內戰籃網寫69年新低

2019-12-27 11:39

NBA／遭貝佛利膝擊腹股溝 傳詹皇恐停機數場

2019-12-27 11:16

NBA／曾奪最佳進步獎 前灰熊藍道夫傳引退

2019-12-27 11:07

NBA／獨行俠主帥證實 唐西奇確定回歸戰馬刺

2019-12-27 10:30

NBA／洛城內戰創收視率紀錄 全美880萬人觀戰

2019-12-27 09:58

NBA／擊敗火箭意義非凡 柯爾：被吹T也要慶祝

2019-12-27 08:50

勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00

耶誕大戰擋下霸主公鹿 76人篡位信心大增

2019-12-27 07:00

季中大賽問題多 取代耶誕大戰不一定比較好

2019-12-26 07:00

耶誕籃球大餐爛菜遭嫌 尼克被踢掉要好好檢討

2019-12-25 07:00

慘輸金塊一葉知秋 湖人四大危機浮現

2019-12-24 07:00

拓荒者吃下回魂丹 該向安東尼致敬！

2019-12-20 07:00

棄船空降身不由己 保羅拒絕就此過氣

2019-12-19 07:00

平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

2019-12-17 07:00
看更多

熱門文章

NBA／兩分球僅進八球 紐約內戰籃網寫69年新低

2019-12-27 11:39

MLB／洋基網羅柯爾本有變數 一通電話改變命運

2019-12-27 15:56

HBL／南湖賞能仁連敗 教頭喊：謝謝高苑

2019-12-27 21:45

NBA／復出首戰準大三元 唐西奇率獨行俠拔馬刺

2019-12-27 12:07

NBA／10年市值成長1011％ 勇士化身體壇印鈔機

2019-12-27 13:20

HBL／外卡勝率零 泰山搶3勝重返8強

2019-12-27 18:24

MLB／國聯西區對手太弱 道奇甘願放走柳賢振

2019-12-27 17:37

中職／富爸爸出手 樂天桃猿獲12億資金

2019-12-28 07:56

HBL／弟弟爆發 東山兄弟檔扮雙箭頭

2019-12-27 13:09

NBA／癌末球迷實現心願 耶誕大戰與詹皇見面

2019-12-27 18:40

NBA／曾奪最佳進步獎 前灰熊藍道夫傳引退

2019-12-27 11:07

NBA／紐媒獨家爆料 尼克觀望交易唐斯機會

2019-12-27 17:10

HBL／南山自亂陣腳 教頭苦笑：像演葉問

2019-12-27 21:25

MLB／美媒推5大預測 2020太空人打不進季後賽

2019-12-27 16:33

NBA／籃網命中率慘澹 丁威迪自嘲：蛋奶酒害的

2019-12-27 15:54

HBL／許浩翔、王景礽各轟24分 松山破南山不敗之身

2019-12-27 20:15

日職／入札MLB無人問 菊池續留鯉魚反拿最高薪

2019-12-27 17:13

NBA／一復出就準大三元 唐西奇：喘的跟牛一樣

2019-12-27 18:17

NBA／「感覺像跑馬拉松」 唐西奇歸隊直喊累

2019-12-28 00:36

CBA／明星賽先發名單 林書豪北區最高票

2019-12-28 00:04

NBA／連5年冠軍賽油盡燈枯 柯爾：僅格林倖存

2019-12-28 09:31

HBL／北一閃電俠半場轟20分 小綠綠闖8強

2019-12-27 16:21

富邦U18／曹祐齊休息一年 練壯身體復出找手感

2019-12-27 16:30

NBA／米契爾下半場發飆 爵士擋拓荒者雙槍反撲

2019-12-27 15:01

NBA／兩度延長苦勝國王 灰狼終於結束11連敗

2019-12-27 16:15

NBA／誰最像公牛雙人組 皮朋：快艇雙星更全面

2019-12-28 10:23

HBL／永平收割年 拚相隔13年重返8強

2019-12-27 14:52

NBA／雙探花連線飆64分 綠衫軍退騎士5連勝

2019-12-28 09:06

NBA／超級老爸詹皇發聲 挺5歲小女兒當YouTuber

2019-12-27 16:50

中職／洪一中執教悍將首亮相 將為富邦勇士開球

2019-12-27 19:04

NBA／雷霆3人破20分無用 慘遭灰熊終結4連勝

2019-12-27 13:40

NBA／耶誕大戰少經典一味 詹皇喊專屬球衣回歸

2019-12-27 12:27

MLB／SI近10年經典封面 太空人封王神預言上榜

2019-12-28 07:57

馬術／陳少曼終圓奧運夢 台灣馬術可望添1張奧運門票

2019-12-28 00:14

MLB／藍鳥首位99號 柳賢振空降加拿大說哈囉

2019-12-28 08:59

日職／「美」夢終未果 菊池涼介續留廣島

2019-12-28 00:43

NBA／重返賽場當輔導員 歐登回母校提點理財觀念

2019-12-27 18:13

HBL／許浩翔、王景礽 松山神盾雙槍破南山金身

2019-12-28 00:31

NBA／看好湖人奪冠 世界和平：戰力比2010年更強

2019-12-28 10:42

MLB／幫助更需要幫助的人 卡拉斯科兌現承諾

2019-12-28 08:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top