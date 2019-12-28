NBA／連5顆三分球反撲 76人仍輸魔術斷3連勝

魔術佛西維奇（左）進攻出手。 美聯社 分享 facebook

帶著耶誕大戰擊敗聯盟龍頭密爾瓦基公鹿的氣勢，費城76人今天作客奧蘭多挑戰魔術卻遭潑一盆冷水，在前三節兩隊一路拉鋸下，末節魔術由佛西維奇（Nikola Vucevic）、佛尼爾（Evan Fournier）聯手將領先差距擴大到雙位數，終場以98：97中斷76人三連勝。

76人與魔術今天碰頭，今年季前才由費城轉戰奧蘭多的2017年選秀狀元佛爾茲（Markelle Fultz）再戰前東家，賽前76人主帥布朗也趁機與他敘舊一番，談到佛爾茲來到魔術的表現漸入佳境時說：「我看到他的未來性，他真的做得很好，我為他感到驕傲，我必須稱讚魔術對他的栽培。」

在76人時期受到肩傷影響幾乎沒有任何發揮空間的佛爾茲，本季來到魔術後不僅站上先發，還繳出一張平均11.7分4.1助攻的亮眼數據，證明自己並非「水貨狀元」，在今天面對前東家，他上半場又飆進兩顆三分球拿下10分，幫助魔術緊咬76人不放。

下半場魔術則是輪到中鋒佛西維奇與佛尼爾聯手發揮，兩人在第四節初帶動一波14：4的攻勢，幫助魔術取得11分領先優勢，雖然接下來76人靠著哈里斯（Tobias Harris）、霍福特（Al Horford）、理查森（Josh Richardson）和安比德（Joel Embiid）接連投進五顆三分球追到僅剩一分差距，但安比德最後一波進攻仍錯失絕殺機會，終場76人就以一分差距終止三連勝。

魔術有五人得分上雙，其中佛尼爾貢獻20分6助攻，中鋒佛西維奇則有16分12籃板7助攻的全能演出，面對前東家的佛爾茲則繳出13分6助攻，76人則以安比德與哈里斯都進帳24分的表現最佳。