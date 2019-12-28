NBA／誰最像公牛雙人組 皮朋：快艇雙星更全面

誰最像公牛雙人組？前公牛球星皮朋表示快艇雙星(左，雷納德；右，喬治)更全面 路透 分享 facebook 歷經過去幾年的抱團風潮後，NBA本賽季多支球隊皆以雙人組合的形式出擊，又以洛城雙雄湖人與快艇的雙星連線最受關注，而過去曾與「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）組成雙人組的皮朋（Scottie Pippen）認為，快艇雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）更像當年的公牛雙人組。

NBA本賽季包括快艇、湖人、火箭以及籃網都組成星度十足的雙人組合，其中除了籃網杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）因為傷病問題仍未連線外，其他三組雙人組合都帶領球隊打出佳績並引發話題。

其中洛城雙雄湖人與快艇在雙星產生良好化學效應後被看好將衝擊總冠軍，也引發各界議論誰是當今最佳雙人組合，在日前錄製ESPN節目時「天下第二人」皮朋就表示，相較於湖人詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis），快艇雷納德與喬治更像當年的他與喬丹。

「他們有更多的外線投射，這讓我想到自己與喬丹。」皮朋談到兩組洛城雙星時說：「不可否認詹姆斯與戴維斯更難防守，且具有極高天份，但就全面性來看，我會選雷納德與喬治，他們有更好的進攻與防守，雷納德更能讓隊友都參與其中。」

而另一名退役球員柏金斯（Kendrick Perkins）則認為，湖人雙星毫無疑問是「OK連線」歐尼爾（Shaquille O’Neal）、布萊恩（Kobe Bryant）後，最佳的雙人組合，「詹姆斯是史上前五佳的球員，戴維斯則可以讓球隊打出快節奏，在我看來，他們是OK連線之後的最佳組合。」