NBA／連5年冠軍賽油盡燈枯 柯爾：僅格林倖存

連5年冠軍賽油盡燈枯，柯爾：僅格林(圖)倖存。 美聯社 分享 facebook 連續五年打進總冠軍賽、三度拿下總冠軍的金州勇士，在今年休賽季期間冠軍班底徹底瓦解或遭遇嚴重傷病，讓他們在西區戰績榜上敬陪末座，球隊總教練柯爾（Steve Kerr）在近日受訪時坦言，連續五年的辛苦征戰確實讓球員油盡燈枯，目前還在出賽的格林（Draymond Green）是唯一的倖存者。

勇士在今年挑戰三連霸遭到暴龍與雷納德（Kawhi Leonard）攔路後，奪冠班底僅剩下最資深的「三巨頭」湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）與格林留隊，包括杜蘭特（ Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）與李文斯頓（Shaun Livingston）相繼離隊、被交易和宣布退休。

雖然這樣的異動讓勇士早就做好揮別昔日榮耀的準備，沒想到開季後卻又遭遇柯瑞受傷的狀況，讓球隊戰績直接在西區探底，總教練柯爾在近日受訪時就坦言，過去五年的征戰確實讓全隊油盡燈枯，各自都在尋求「充電」的方式，僅剩下格林是唯一特例。

「在經過五個賽季，大家都累了，李文斯頓退休了，伊古達拉至今還沒有打任何一場球，當你問問這些人，他們會告訴你這五年真的太累了。」柯爾在談到球隊過去五年的征戰時說：「每一個人都在尋求屬於自己的充電方式，只有格林是個例外，他是我們中的倖存者。」

儘管數據不如以往，但格林本賽季至今仍出賽22場，並且稱職的帶領球隊年輕球員，協助勇士度過這段轉變期，柯爾說：「我認為他處理得很好，他跟我很像，都是一名現實主義者，我們都知道沒有人能每年都打進冠軍賽，所以我們以身為這支球隊的一員為榮，也許上天早就注定好，我們會經歷這樣一個球季。」