NBA／雙探花連線飆64分 綠衫軍退騎士五連勝

塞爾蒂克布朗(前)攻下34分助隊打敗騎士。 路透 分享 facebook

波士頓塞爾蒂克今天帶著四連勝在主場迎戰克里夫蘭騎士，在「雙探花連線」泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）聯手取得64分下，以129：117輕取騎士，收下五連勝。

儘管前一段時間受到傷病困擾打得跌跌撞撞，但塞爾蒂克近期重新調整步調後慢慢回到軌道上，在日前耶誕大戰擊敗暴龍後收下一波四連勝，而今天面對戰績在東區倒數的騎士，上半場就在雙探花連線領軍下，一度取得超過20分領先優勢，勝負幾乎提前底定。

身為2016年、2017年選秀探花的布朗與泰托姆，今天分別貢獻34分9籃板與30分5籃板，其中布朗更寫下個人單場得分新高，他說：「我只是不斷保持侵略性，明天還有一場比賽，我希望能在背靠背的比賽中取勝。泰托姆是一名優秀的球員，能夠跟他搭擋，會讓我想要變得更好。」

雙探花連線在綠衫軍五連勝期間繳出平均52.4分的亮眼數據，總教練史蒂文斯（Brad Stevens）就強調，早在兩人第一次投入球隊訓練營時，就已經發現他們的特別之處，「我們都已經知道他們一同上場會發生什麼事情，甚至是在海瓦德（Gordon Hayward）受傷前就已經明白。當我們第一次訓練營看到他們這樣的球員時，就已經看出來他們有多麽特別。」

今年夏天布朗還與泰托姆、華克（Kemba Walker）一同代表美國男籃出征世界盃，三人也被塞爾蒂克球團視為建隊核心，「我們一起經歷了很多事情，現在展現出我們正走在對的道路上，能一起幫助球隊贏球真的很有趣。」

至於騎士在歷經聯盟本季首筆交易案後，今天則以勒夫（Kevin Love）的30分表現最佳，而剛被交易過來的艾克森（Dante Exum）則有9分2抄截貢獻。