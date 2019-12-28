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NBA／「感覺像跑馬拉松」 唐西奇歸隊直喊累

2019-12-28 00:36聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

湖人隊球星詹姆斯日前因胸廓肌肉拉傷缺席一場後，在「耶誕大戰」復出，不過他的腹股溝在比賽中卻再度遭受撞擊，根據《ＥＳＰＮ》報導指出，很可能他需要停幾場比賽。

詹姆斯去年與勇士隊的耶誕大戰不慎拉傷左側腹股溝，這一傷也讓他缺席了十七場比賽，創下生涯最長缺陣紀錄，今年耶誕大戰賽後又傳他右側腹股溝又遭撞傷。

詹姆斯說：「我製造進攻犯規時，被貝佛利的膝蓋擊中了腹股溝位置，也讓我的狀態回到五天前的不適感。」

儘管傷勢不如去年的嚴重，湖人及詹姆斯都非常謹慎看待這次受傷；湖人下一戰將在廿九日前往波特蘭迎戰拓荒者隊，詹姆斯表示，自己尚未考慮到波特蘭的事情，「如果我感覺很好我就會出賽，我們再看看會發生什麼吧！」

而日前扭傷右腳踝缺席四場比賽的獨行俠隊球星唐西奇，昨天傷癒復出就繳出廿四分、十籃板、八助攻的成績，助隊以一○二比九十八擊敗馬刺隊，中止主場三連敗，不過歸隊首戰就上場卅三分鐘也讓唐西奇賽後直呼累壞了。

唐西奇（左）昨天傷癒復出。 （路透）
唐西奇（左）昨天傷癒復出。 （路透）
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唐西奇在日前與熱火隊之役不慎扭傷腳踝，昨天歸隊首戰，唐西奇前三節就攻下廿二分，最終繳出接近「大三元」的成績，表現幾乎回到傷前狀態。

「我在比賽最後時刻真的非常疲憊，雖然身體感覺很好，但當你缺席四場比賽感覺會很不一樣，這場比賽就像是跑了一場馬拉松那樣累。」唐西奇賽後說。

詹姆斯唐西奇湖人獨行俠馬刺

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