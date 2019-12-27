NBA／重返賽場當輔導員 歐登回母校提點理財觀念

儘管淡出NBA多年，前選秀狀元歐登仍離不開籃球圈，最近甚至找到了新工作。 歐新社 分享 facebook

前狀元歐登（Greg Oden）生涯期間飽受膝傷所苦，被迫提前結束生涯。儘管淡出NBA多年，歐登仍離不開籃球圈，最近甚至找到了新工作，在母校擔任球員輔導，幫助球員避免踏上跟自己同樣的道路。

根據《The Columbus Dispatch》記者雅迪（Adam Jardy）報導，曾被寄與厚望的前狀元歐登，現任職於巴爾的摩一間教育諮詢公司，且目前將自己工作上的專長帶入籃壇，回到母校俄亥俄州立大學，提點年輕球員籃球技術之外的處事觀念。

在美國運動不僅僅只是休閒，許多球員奮鬥就為了擠進職業賽場、賺取大把鈔票，但往往心智年齡不成熟，導致拿到薪水就恣意揮霍，因此歐登的輔導內容就包括教導年輕的學弟妹如何正確的理財。

歐登自己就表示：「我沒有說到很浪費錢的地步，但是如果我當初懂一些理財的觀念，我或許有辦法用那時拿到的錢做更好的投資，讓我在離開賽場後可以有更好的生活。」他也補充：「我有些不好的經驗，所以我希望他們能藉此獲取教訓。當時我賺了錢，可以做很多決定，但是心智就是不夠成熟。我也沒想過自己有可能會被聯盟放棄。」

最後歐登再度強調：「事情總是發生的很快，所以你必須未雨綢繆。」

雖然先前歐登曾考慮以教練身份重返賽場，但如今以過來人姿態指導年輕學子，對歐登而言，也是難能可貴的結果。