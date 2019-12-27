NBA／籃網命中率慘澹 丁威迪自嘲：蛋奶酒害的

籃網繳出史詩級「打鐵」紀錄，攻下全隊最高25分的丁威迪也只能自嘲。 美聯社 分享 facebook

籃網隊今天在「紐約內戰」中以82：94不敵尼克隊，其中籃網超低的團隊命中率也改寫聯盟新紀錄，也讓丁威迪（Spencer Dinwiddie）賽後只能無奈地說：「難道是耶誕節喝太多蛋奶酒的關係嗎？」

籃網此役團隊手感冰冷，全場78投僅21中，其中兩分球僅命中8球，是自從1950年以來的聯盟新低紀錄，且當時聯盟還未設立24秒進攻時間規則，球隊在僅2成69的命中率只能黯然吞下敗仗；而這樣的團隊命中率也是自2012年1月23日魔術隊的2成46後，近7年新低。

「對手就是打得比我們好。」賽後主帥亞特金森（Kenny Atkinson）說，「你們可以寫說是我們投籃命中率太低，的確我們錯失了很多空擋得分機會，但我也要稱讚尼克，他們今天打得比我們更好。」

此役唯二得分上雙、繳出全隊最高25分、8籃板的丁威迪則說：「我們目標將對手得分壓制在100分內，但我們命中率僅2成7，所以不是說尼克比我們強多少，而是我們真的打得很差很差，難道是耶誕節喝太多蛋奶酒的關係嗎？」

儘管在紐約內戰中失利，亞特金森仍打起精神，他說：「我們要向前看，我們有很多優秀的球員，明天我們會多做些訓練，多投籃，我們防守不錯，就是要加強進攻，我也要重申，今天尼克打得比我們更好。」