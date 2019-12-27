NBA／復出首戰準大三元 唐西奇率獨行俠拔馬刺

對聖安東尼奧馬刺之戰復出，馬上繳出24分10籃板8助攻的準大三元成績。 路透 分享 facebook

因為腳踝扭傷缺席四場比賽的達拉斯獨行俠「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic），今天對聖安東尼奧馬刺之戰復出，馬上繳出24分10籃板8助攻的準大三元成績，幫助獨行俠以102：98擊敗馬刺。

本賽季打出MVP級身手的唐西奇，日前與熱火之戰不慎扭傷腳踝，被迫缺席四場比賽，包括遭到暴龍上演30分大逆轉的賽事，不過今天他復出後，隨即幫助球隊止敗，表現幾乎回到傷前狀態。

唐西奇在首節就火力全開，單節出手八次命中四球，共拿下10分，卻也發生偏高的三次失誤，而馬刺則是在前鋒艾德里奇（LaMarcus Aldridge）領軍下，在首節保住領先優勢。

不過接下來三節獨行俠在唐西奇穿針引線下，展現多點開花的攻勢，在第四節剩下四分鐘時領先高達17分，雖然隨後馬刺拉出一波13：0的攻勢，但為時已晚，終場全隊六人得分上雙的獨行俠，就以四分差距在德州內戰中取勝。

除了場上表現亮眼，唐西奇在賽前透過聲明宣布與球鞋品牌「飛人喬丹（Jordan Brand）」完成複數年代言合約簽約，他在聲明中提到，「有很多的運動員都為這個品牌代言，而且都是世界一流的選手，對此我表達最深的敬意。」

唐西奇成為旗下品牌的一員，喬丹（Michael Jordan）也透過聲明談到了對小老弟的印象，「他是一名現象級的球員，而且還是如此的年輕，他展示了很多不少人花了多年才習得的技巧，看著他在聯盟中不斷進步， 是很不可思議的事情。」