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NBA／兩分球僅進八球 紐約內戰籃網寫69年新低

2019-12-27 11:39聯合報 記者劉肇育／即時報導

籃網全場命中率超低，2分球竟然只投進8球。 美聯社
籃網全場命中率超低，2分球竟然只投進8球。 美聯社
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本賽季第二度的紐約內戰，布魯克林籃網今天在主控厄文（Kyrie Irving）持續缺陣下迎戰尼克，前一次對決輸球的尼克今天在前鋒藍道（Julius Randle）全場猛轟33分8籃板領軍下，以94：82扳回顏面，籃網則是以超低命中率寫下聯盟新紀錄。

籃網本賽季受到傷病問題影響，不僅杜蘭特（Kevin Durant）可能全季無法出賽，就連厄文與勒佛特（Caris LeVert）也因傷皆缺陣了近一個半月，在今天賽前籃網主帥亞特金森（Kenny Atkinson）也談到了厄文的傷勢狀況，並強調他的肩傷復健相當棘手。

「無論外界怎麼說，我們目前的進度還是跟上一次一樣，他這次的肩傷有點棘手，我們必須要等更深入的報告。」亞特金森在談到從11月中至今仍未歸隊的厄文時說：「我真得希望他能儘早回來，但你必須等到他感覺良好的時候，這我都能理解。」

而厄文也與杜蘭特一同在場邊觀賞這場紐約內戰，尼克在上半場就在藍道猛轟20分領軍下取得五分領先優勢，易籃後尼克持續多點開花得攻勢，一度將領先優勢擴大到23分，迫使進攻全面熄火的籃網提早棄械投降，終場尼克就以12分差距終止三連敗。

尼克以藍道夫33分表現最佳，前鋒莫里斯（Marcus Morris）與後衛裴頓（Elfrid Payton）也都有雙位數進帳，代理總教練米勒（Mike Miller）說：「藍道表現太出色了，他不斷透過進攻給對手施壓，還能保持冷靜與保護籃板，表現得面面俱到。」

籃網僅有丁威迪（Spencer Dinwiddie）得分超過10分，團隊命中率2成69則創下球隊近九年來新低，其中兩分球僅命中八球，則是自從1950年以來的聯盟新低紀錄，當時聯盟還未設立24秒進攻時間規則。

籃網尼克厄文

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