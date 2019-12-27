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NBA／曾奪最佳進步獎 前灰熊藍道夫傳引退

2019-12-27 11:07聯合報 記者劉肇育／即時報導

小加索(左)與藍道夫(右)是灰熊黃金時期的「黑白雙塔」，如今藍道夫已宣布要高掛球...
小加索(左)與藍道夫(右)是灰熊黃金時期的「黑白雙塔」，如今藍道夫已宣布要高掛球鞋。 歐新社
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前曼菲斯灰熊雙塔之一的「黑塔」藍道夫（Zach Randolph），在今年二月遭到達拉斯獨行俠釋出後，已淡出球場一段時間，在近日接受美國媒體訪問時他也透露，已經沒有再回歸NBA打球的打算，間接宣告高掛球鞋，並有意轉戰音樂圈。

在2001年選秀會上於首輪第19順位被拓荒者選中的藍道夫，生涯初期在被視為聯盟「亂源」的拓荒者陣中，同樣被視為是麻煩製造者之一，不過他精湛的低位進攻手段仍是讓不少球隊對於他有高度期待，甚至還在2004年一舉拿下最佳進步獎。

在2009年加盟灰熊後，藍道夫也將心思重新放回到球場上，並且在之後與小加索（Marc Gasol）組成威力十足的「黑白雙塔」，不但在2011年季後賽首輪以西區第八種子身份淘汰了第一種子的馬刺上演「老八傳奇」，還在隔年一路挺進西區冠軍賽，帶領小市場的灰熊蛻變為聯盟一線勁旅。

雖然接下來幾年灰熊仍是連年闖進季後賽，但在補強都無法吸引到太多球星關注的情況下，灰熊雙塔也在2017年藍道夫宣布與國王簽約後解體，而灰熊隨後也宣布未來將會替藍道夫的50號球衣舉行退休儀式，感謝他過去八個賽季對曼菲斯的貢獻。

儘管來到國王後藍道夫仍有平均14.5分6.7籃板的數據，但在球隊決定重建與年輕化的情況下，上賽季他也完成遭到冷凍，並在二月被交易到獨行俠後隨即遭到買斷，結束了長達18年的NBA生涯。

儘管還沒有正式宣佈退役，但藍道夫在昨天現身洛杉磯觀看湖人與快艇之戰賽後，接受美國媒體訪問時也透露，已經沒有重回NBA打球的打算，不過在談到灰熊今年表現搶眼的菜鳥莫蘭特（Ja Morant）時，藍道夫也稱讚小老弟有成為最佳新秀的潛力。

灰熊NBA獨行俠

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