NBA／洛城內戰創收視率紀錄 全美880萬人觀戰

洛杉磯湖人與快艇昨天在耶誕大戰碰頭，引發全美籃球迷的高度關注，收視率也創新高。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人與快艇昨天在耶誕大戰碰頭，引發全美籃球迷的高度關注，今天收視率出爐，該場比賽也創下NBA耶誕大戰黃金時段史上第二高的紀錄，光是透過主要轉播頻道ESPN與ABC收視的人口就高達880萬人。

身為聯盟最受關注的傳統豪門球隊之一，湖人本賽季在補進戴維斯（Anthony Davis）與詹姆斯（LeBron James）後，再度成為聯盟收視率保證，包括新球季開幕戰對決快艇，仍是本賽季收視率最高的一場比賽，而日前與公鹿的聯盟龍頭之爭，也創下本季第二高收視率。

而昨天舉行的耶誕大戰，湖人與同城的快艇再度激盪出激烈火花，根據「ESPN」統計數據，全美透過ESPN與ABC觀看該場比賽的人口就高達880萬人，寫下耶誕大戰黃金時段的歷史第二高紀錄，在洛杉磯地區的收視率更高達12，也是自從2011年以來的例行賽最高紀錄。

不僅收視率紅翻天，昨天更有球迷為了進場觀看這場洛城內戰，花費了3萬5000美元（約台幣105萬元）購買了兩張場邊席門票，這樣的花費已超過百分之42美國人民的年收入。

對於球隊在前兩次與湖人交手都受到關注，快艇喬治（Paul George）也認為，兩軍有望在本季西區冠軍賽再度碰頭，「可以說，本賽季沒有比這個更棒的對決了，我認為我們兩支球隊最後還是會再交手的。」