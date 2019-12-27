NBA／被吹技術犯規也要慶祝 柯爾：贏火箭意義非凡

金州勇士昨天在耶誕大戰中，於各界一片不看好的情況下擊敗強敵休士頓火箭，同時也是他們本賽季首度擊敗勝率超過五成的隊伍，總教練柯爾（Steve Kerr）在今天球隊練球後表示，這一場勝利對於本季的勇士來說意義非凡，即使昨天遭到裁判警告，也要在場邊大肆慶祝。

勇士本季在「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）皆缺陣的情況下，在西區戰績榜上敬陪末座，這也讓聯盟原先安排勇士於耶誕大戰出戰火箭的對戰組合遭到外界一面倒的看衰。

不過昨天勇士靠著防守端的優異表現以116：104擊敗火箭，還讓「大鬍子」哈登（James Harden）僅拿下24分，優異的表現讓柯爾也直言球隊打出本賽季最佳一戰，「昨天我們打出完全不同水平的賽事，在攻守兩端來說我們打出最好一戰，很開心柯瑞與湯普森也在場邊為他們加油。」

雖然昨天比賽過程中裁判一度警告勇士成員不能在場邊奔跑慶祝，不過卻未遭到柯爾理會，「我們度過了一個糟糕的賽季，所以我們必須要這樣慶祝，儘管他們一度警告我們，但我跟他們說，要吹技術犯規就吹吧。」

柯爾坦言，本賽季球隊挫敗感相當重，又面臨一堆球員受傷缺陣，但昨天卻是他們這個賽季經歷過最棒的一天，因為球員感覺到狀況將會變得愈來愈好，「他們需要得到回報，能在全國轉播的耶誕大戰中擊敗一支偉大的球隊，這就是一個很棒的成就，這場比賽相較於火箭，對於我們來說更是意義非凡。」