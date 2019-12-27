耶誕大戰擋下霸主公鹿 76人篡位信心大增

耶誕大戰觀戰焦點之一的聯盟霸主公鹿，挾著三連勝氣勢前往費城，卻在這重要的假期大賽之中碰到鐵板，不僅以雙位數分差輸球，聯盟MVP排行第一的當家球星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)打得荒腔走板，情緒控管也一度出現問題，堪稱截至目前本季最糟糕的一場表現。

今年76人先發五門齊，季前評價是相當有機會衝擊東區王位的一年，但是碰上綠衫軍、熱火的異軍突起，76人目前只能排在東區第四，距離上述兩隊是半場勝差，而離公鹿則為4.5場勝差。

76人今天在主場大破公鹿，兩隊今年的3次交手，76人取得2勝1敗成績。 美聯社 分享 facebook

76人在這場球賽過後，不僅延續三連勝透過開心耶誕外，重大一勝對於他們的信心提升可說是相當有幫助。兩隊上季對壘時字母哥築下平均43分15.7籃板7.7助攻的高牆障礙，76人這次徹底突破，耶誕大戰的成功經驗，對於往後和公鹿碰頭，甚至在季後賽決一生死將更有因應對策。

四人輪防字母哥 防守策略成功

76人先發五人平均高度驚人，禁區對抗更是他們的強項，此戰球隊至少用了四名不同球員，輪流嚴加看管字母哥，防守策略就是放投不放切，寧可讓外線把握度不高的安戴托昆波去嘗試投籃，退一步防堵他切入啟動路線，而當安戴托昆波跨出第一步突破，協防馬上就過來，當雙方碰上身體對抗之際，協防球員也能做到干擾之效，讓安戴托昆波整場球打下來綁手綁腳，浮躁的情緒也隨之上來。

安戴托昆波雖繳出18分14籃板7助攻3次失誤，但27投僅中8，更在76人縮小防守圏之下，大幅出手七次三分球，全部落空。

公鹿主將安戴托昆波(中)今天遭到76人四位防守球員的嚴加看管，全場27投8進，投籃命中率29.6%是他本季最差的一場。 美聯社 分享 facebook

團隊三分球質量驚人 21顆進球射爆公鹿

76人這邊則是靠著先發五人得分全部上雙，團隊以47.7%命中率，瘋狂砍進21顆三分球射爆了公鹿。此戰面對到團隊得分、籃板保護都高居聯盟第一的公鹿，76人在主場求勝慾望強烈，衝搶進攻籃板前仆後繼，贏了公鹿6個，籃板總數小贏2顆。

76人多了六次的二波進攻機會，團隊製造多六次的助攻，比對手少了三次失誤，76人能戰勝公鹿，不僅僅是他們本場的手感特好而已，而是從很多細節去作到戰術的變化、調整。

76人小前鋒哈里斯(左)對公鹿之戰投進5顆三分球，全場攻下22分，他近3戰三分球20投12中，手感相當火熱。 美聯社 分享 facebook

球星間大對決 76人技高一籌

安比德(Joel Embiid)、哈里斯(Tobias Harris)的單打創造強弱邊分野，找出被包夾後的遠邊隊友機會，或者是西門斯在攻守轉換的推進當中，不斷觀察、解讀側翼、底線可能會出現的得分空檔，半場系統戰導球轉換，節奏控制得相當明確。加上公鹿面對到76人擋拆，需要換防之後，留給對手太多時間與空檔做到好整以暇的出手，也是76人命中率能這麼高的幫兇之一。

球星之間的對決，安比德、西門斯(Ben Simmons)、霍福特(Al Horford)三本柱的全能表現技高一籌於安戴托昆波加上米道頓(Khris Middleton)的組合，且76人哈里斯、理查森(Josh Richardson)合計也貢獻了40分之多。

76人中鋒安比德(右)和控衛西門斯(左)分別繳出31分、13籃板和15分、14助攻的優異成績，將字母哥和米道頓比了下去。 美聯社 分享 facebook

板凳還有射手柯爾克瑪茲(Furkan Korkmaz)的四顆三分球殺出。 其實除了字母哥被封鎖，打出本季最差的內容之外，其實公鹿全隊表現並不差，兩分球命中率47.4%，39.4%的三分球命中率轟進13記，比較可惜的是吹判尺度對公鹿這方並不買單，雙方罰球次數差了近一倍，且險些在球賽後段釀成字母哥與理查森的衝突。

找到碰上身體對抗性極強的公鹿，76人選擇用緊縮防守、換人輪流對位，提早協防等策略，看來確實打亂公鹿的比賽開局與整場節奏。

兩隊本季首度對戰，76人就收到好效果，相信接下來的碰頭，雙方的火藥味會越來越濃，比賽張力將直達季後賽等級，公鹿或許不再是上季76人攻不破的障礙，未來交手將會更精采。

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