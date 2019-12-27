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NBA／拒讓哈登買犯 勇士爽過耶誕

2019-12-27 00:08聯合報 記者毛琬婷／綜合報導

本季受到傷兵打擊、戰績在聯盟墊底的勇士隊，昨天在耶誕大戰靠著團隊進攻多點開花，先發五人得分都達雙位數，加上優異的防守，以一一六比一○四在主場擊敗火箭隊，本季首度取得三連勝且是主場三連勝。

半場打完火箭還領先勇士四分，易籃後勇士靠著優異的防守，不僅讓火箭單節得分低於廿分，更讓哈登在第三節得分掛零，自己則靠著超過五成的團隊命中率一舉拿下廿八分成功反超。

勇士隊開心慶祝勝利。 （法新社）
勇士隊開心慶祝勝利。 （法新社）
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「今年我們或許不會有比這場更重要的比賽了，在耶誕節全國轉播比賽擊敗火箭，這場勝利對我們意義重大。」勇士總教練柯爾賽後被問到這是否是本季至今最佳的勝利，他展現幽默感並給了肯定的答案，「是的，但我的選擇也不多。」

勇士先發五虎都有雙位數演出，其中以抓下單場籃板新高的李廿二分、十五籃板最佳，「我很開心拿下這場勝利，大家都知道我的故事，過去我經歷過膝蓋嚴重傷勢，要走到現在需要很多努力及信心。我很感謝幫助過我的人。」

勇士嚴防哈登，儘管他仍拿下全隊次佳的廿四分、六籃板、十一助攻，不過全場只讓他站上一次罰球線，柯爾也認為這是球員做得最好的一點，「他只得到一次罰球機會，且我們也沒在衛斯特布魯克身上賠上太多犯規，也因為半場防守表現好，更能帶動起進攻。」

火箭耶誕節勇士柯爾哈登

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