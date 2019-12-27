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勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00特約記者李亦伸

早已跌出球迷、電視轉播、媒體焦點的金州勇士，最近一波三連勝，連勝鵜鶘、灰狼、火箭重新喚醒人們關注。勇士擊敗火箭這一勝，除了火箭本身輕敵、打法單調，火箭只想靠三分球轟死勇士至為關鍵。

8勝24敗勇士仍是西區倒數第一，但戰績超前東區老鷹、尼克，三連勝的勇士似乎讓許多勇迷提出「勇士逐漸回來了嗎」的疑問？

勇士後衛李(中)耶誕原力大爆發，全場攻下22分、摘下15個籃板、傳出4次助攻，率...
勇士後衛李(中)耶誕原力大爆發，全場攻下22分、摘下15個籃板、傳出4次助攻，率領勇士在主場爆冷痛宰火箭12分！ 美聯社
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我的答案是：勇士還是一支樂透區球隊，這一波連勝只代表球員肯拚，很想贏球，更重要的是打好防守控制失分，勇士這些年輕球員和NBA邊緣人仍需要更多進步和提升，並且等待「咖哩」柯瑞傷癒歸隊，具有季後賽競爭力的勇士才能真正復活。

勇士三連勝眼前只是短暫現象，但勇士確實持續在進步，團隊合作、防守和關鍵球也在變得更好。勇士必須打好防守，控制失誤，修正細節，這些細節包括保護籃板球和禁區，更有效傳球、轉移球，最最重要的是戰術執行力必須更緊密。

勇士前兩戰分別是小贏鵜鶘、大勝灰狼，在狂電火箭後寫下本季首次3連勝。 美聯社
勇士前兩戰分別是小贏鵜鶘、大勝灰狼，在狂電火箭後寫下本季首次3連勝。 美聯社
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三連勝期間 勇士做好三個重要贏球細節

1、控制失分：勇士這波三連勝失分最高104，最低102，場均失分103.3分，跟本季勇士場均失分113分進步很大。如果勇士能把對手得分控制在105分以下，甚至更低，那麼勇士這群菜鳥+邊緣人拼湊成隊的勇士雜牌軍，有機會贏得更多比賽。

防守一直是勇士本季一勝難求最大困境，進攻端失誤偏高，戰術執行力不高，是另一個輸多贏少的關鍵。勇士努力打好防守，控制失分，把握決勝契機，這支年輕勇士進步幅度和團隊合作還需要更多時間磨合。

勇士近來展現出更積極的防守企圖心，不讓對手輕易得分，即使是球隊目前得分主力羅素(...
勇士近來展現出更積極的防守企圖心，不讓對手輕易得分，即使是球隊目前得分主力羅素(左)，在防守上也非常有拚勁。 美聯社
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2、針對性防守：勇士除了肯拚防守，防守針對性和執行力同樣重要，這也是勇士成功擊敗火箭主因。面對火箭哈登，勇士採取一過半場就包夾哈登，迫使哈登必須提早出球，減少哈登持球、出手，控制對哈登過多犯規，勇士防守針對性相當成功。哈登三分球命中率6成，投籃命中率5成，全場攻下24分、11助攻非常高效，但勇士把火箭團隊命中率限制在3成7，三分球命中率只有3成1，成功化解哈登威力。

針對性防守成功，有效限制哈登持球、出手、牽制力，讓火箭陷入單調進攻，只能賭手氣，勇士贏在充分準備和戰略成功。

勇士中鋒考利史坦(右)勤做苦工，近3戰送出10個火鍋，帶給勇士不少的防守動能，他...
勇士中鋒考利史坦(右)勤做苦工，近3戰送出10個火鍋，帶給勇士不少的防守動能，他對火箭之戰也讓火箭哈登(左)吃到苦頭。 美聯社
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3、有效控制失誤：勇士在決勝期受困於戰術執行力不足，失誤率偏高，今年球季已經多場輸在最後決勝兩分鐘。勇士擊敗火箭一戰，雖然失誤16次，比火箭12次多了4次，但決勝第四節勇士只有2次失誤，當團隊配合更緊密、減少失誤，提升戰術執行力和攻防效率，勇士雜牌軍還是能打出堅韌戰力，贏下比賽。

戰績沒有擺爛的勇士，他們的目標和翻身機會在下半季，勇士正在等待咖哩健康歸來。二月中咖哩歸來之前，勇士必須把角色球員和防守體系重新建立起來，這就是勇士教練柯爾的核心戰略。

三連勝的勇士還沒復活，但他們有機會在下半季重新回到競爭者行列，一切都在等待柯瑞歸來。

勇士火箭柯瑞哈登

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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