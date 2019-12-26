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HBL／高苑中鋒改過自新 斷衛冕軍跨季連勝

2019-12-26 19:58聯合報 記者曾思儒／高雄即時報導

高二時曾因頂撞教練被處罰降到「小隊」，高苑工商中鋒吳忠宏今天用實際行動回報教練給自己改過自新的機會，他碰衛冕軍能仁家商打滿全場，攻進生涯HBL最高的26分，包括讀秒階段的超前球，助隊在驚滔駭浪中以71：69擊敗能仁，終結能仁自107學年至今的22連勝。

「太開心了，沒想到會贏！」賽後狂吼慶祝的吳忠宏坦言，賽前本來預估能仁勝算占6成，但球隊昨天才破東山高中不敗之身，氣勢正旺，「教練有問我們要不要拚，大家都說要，出門前教練還有提醒我們，要開心打球，證明自己。」

能仁107學年寫下17戰「全勝封王」紀錄，今年預賽3戰和複賽前2戰也都收下勝利，但高苑今天在高雄巨蛋一面倒球迷支持下，始終緊咬比數，首節14：17落後，半場比數33：35，三節打完也以52：54緊追，第四節更挺住拉鋸壓力。

吳忠宏67：67平手時連續籃下打進兩球，能仁8.5秒抄截得手後雖追到2分差，但最後2秒高苑隊長周郁哲罰球故意不進，吳忠宏抓下進攻籃板，也守住複賽第3勝。

高苑教練田本玉第四節末過度換氣老毛病復發，無法調度，吳忠宏還特別和無法調度的教頭說「這場球，我們幫妳贏下來」，他解釋自己過去脾氣衝，高二練球還曾和田本玉起過小衝突，被罰到小隊一個月，個性冷靜不少，也感謝教練給他再一次機會。

預賽就繳出過「大三元」的能仁當家後衛游艾喆，今天繳出22分、12助攻、9籃板、4抄截的「準大三元」全能數據，打滿的王凱裕也貢獻15分、14籃板，王鈞聖攻下13分。

高苑擊敗衛冕軍能仁，全隊開心慶祝。記者劉學聖／攝影
高苑擊敗衛冕軍能仁，全隊開心慶祝。記者劉學聖／攝影
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高苑中鋒吳忠宏（左）打滿全場，攻下HBL個人新高26分。記者劉學聖／攝影
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能仁後衛游艾喆差1籃板就完成「大三元」。記者劉學聖／攝影
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高苑中鋒吳忠宏（右）攻下HBL新高26分。記者劉學聖／攝影
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能仁後衛游艾喆差1籃板就完成「大三元」。記者劉學聖／攝影
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高苑擊敗衛冕軍能仁，全隊開心慶祝。記者劉學聖／攝影
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能仁家商高苑工商HBL

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