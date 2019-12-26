NBA／不敵鵜鶘斷7連勝 金塊主帥：對手更想贏

近期拉出一波7連勝的金塊隊今天卻擋不住鵜鶘隊英格倫（Brandon Ingram），讓他命中刷新耶誕大戰三分球紀錄的7顆三分球，以100：112吞敗，金塊主帥馬龍（Michael Malone）賽後談到遭西區倒數第二名的球隊擊落時說：「他們打得比我們更努力、更渴望勝利。」

英格倫此役狀況火燙，全場18投11中，其中包含三分球9投7中，攻下全場最高的31分、7籃板，外帶2助攻、2抄截、1阻攻，而他命中7顆三分球也改寫耶誕大戰單場三分球紀錄；過去耶誕大戰最高紀錄為6顆，由庫茲瑪（Kyle Kuzma）、勒夫（Kevin Love）及安德森（Ryan Anderson）共同保持。

金塊除了在外線擋不住英格倫領軍開砲，三分球少了鵜鶘6顆，籃板數也以40：52落後給鵜鶘，最終吞下敗仗，中斷7連勝。「說實話，在全國直播的比賽中我覺得我們打得不夠努力。」馬龍說，「你必須稱讚對手，他們站上了耶誕大戰的舞台，打得比我們努力、更渴望勝利。」

得到金塊最佳23分、10籃板的約柯奇（Nikola Jokic）賽後說：「對手在籃板數上碾壓我們，這是我們輸掉比賽的關鍵。加上每次地板球都是都是他們搶走，我們沒有卡位，沒有保護好籃板。」