NBA／最後一擊遭改判 詹姆斯驚訝：但這不是落敗主因

湖人隊今天在耶誕大戰中以106：111不敵快艇隊，其中詹姆斯（ LeBron James）在最後一擊面對貝佛利（Patrick Beverley）防守，卻在外線出手時球遭點出場外，經過重播畫面判定球權交還快艇也讓湖人反撲功虧一簣，賽後詹姆斯雖對改判感到驚訝，但他不認為這是造成球隊落敗的最大主因。

終場前3.6秒還落後3分的湖人決定將最後一擊交給詹姆斯，不過他在外線出手時卻被防守的貝佛利將球點出界，裁判重新檢視畫面後進行改判，將球權交給快艇。

「我對回放畫面不驚訝，但是對改判感到驚訝。」詹姆斯賽後談到最後關鍵判決時說道，「我不覺得球是從我手裡碰出去的，但情況就是這樣進展了。」

儘管詹姆斯對最後改判有些意見，但他不認為這是造成球隊最大的主因，「這不是決定比賽的回合，那顆球很關鍵，但我們並不是輸在這個回合。」

成功擋下詹姆斯最後反撲的貝佛利賽後說：「我知道他想要投三分球，但我不知道我是怎麼做到的，詹姆斯是聯盟最偉大的球星之一，我只是試圖把手放在前面，很幸運我能夠做到。」

快艇教頭瑞佛斯（Doc Rivers）也直誇貝佛利進行了一次精彩的防守，拿下35分、12籃板、5助攻的雷納德（Kawhi Leonard）也說：「（這次防守）非常關鍵，這就是我愛他的原因，他在場上積極跑動，這次封阻，他的活力幫助了球隊。」