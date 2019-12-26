親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

耶誕驚魂！虎航函館飛台灣上演「大怒神」空服員被拋飛

抗爭街頭送耶誕晚餐 香港「廚房佬」平安夜被捕

運動筆記2019通霄濱海追風馬拉松【更新】2020 新竹城市馬 賽事/住宿分享
健行筆記台灣六種原生〖槭〗：你賞的楓紅是什麼槭？我跟玉山最近的距離 : 郡大山
NBA賽事精華- 快艇 vs. 湖人 (12月26日)今日最佳助攻- Lonzo Ball (12月26日)

NBA／最後一擊遭改判 詹姆斯驚訝：但這不是落敗主因

2019-12-26 15:10聯合報 記者毛琬婷／即時報導

湖人隊今天在耶誕大戰中以106：111不敵快艇隊，其中詹姆斯（ LeBron James）在最後一擊面對貝佛利（Patrick Beverley）防守，卻在外線出手時球遭點出場外，經過重播畫面判定球權交還快艇也讓湖人反撲功虧一簣，賽後詹姆斯雖對改判感到驚訝，但他不認為這是造成球隊落敗的最大主因。

終場前3.6秒還落後3分的湖人決定將最後一擊交給詹姆斯，不過他在外線出手時卻被防守的貝佛利將球點出界，裁判重新檢視畫面後進行改判，將球權交給快艇。

「我對回放畫面不驚訝，但是對改判感到驚訝。」詹姆斯賽後談到最後關鍵判決時說道，「我不覺得球是從我手裡碰出去的，但情況就是這樣進展了。」

儘管詹姆斯對最後改判有些意見，但他不認為這是造成球隊最大的主因，「這不是決定比賽的回合，那顆球很關鍵，但我們並不是輸在這個回合。」

成功擋下詹姆斯最後反撲的貝佛利賽後說：「我知道他想要投三分球，但我不知道我是怎麼做到的，詹姆斯是聯盟最偉大的球星之一，我只是試圖把手放在前面，很幸運我能夠做到。」

快艇教頭瑞佛斯（Doc Rivers）也直誇貝佛利進行了一次精彩的防守，拿下35分、12籃板、5助攻的雷納德（Kawhi Leonard）也說：「（這次防守）非常關鍵，這就是我愛他的原因，他在場上積極跑動，這次封阻，他的活力幫助了球隊。」

詹姆斯快艇湖人

延伸閱讀

貝佛利關鍵封阻詹皇 雷納德飆分挫湖人收耶誕禮

意外買到聖誕「巨」人 他家門口一夕間成眾人焦...

慘輸金塊一葉知秋 湖人四大危機浮現

小詹姆斯有望超越老爸？魔術強森：絕對有可能

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

NBA／貝佛利關鍵封阻 快艇賞湖人4連敗耶誕禮

2019-12-26 12:04

季中大賽問題多 取代耶誕大戰不一定比較好

2019-12-26 07:00

NBA／四強東西區混戰 聯盟季後賽新制遇反彈

2019-12-26 10:54

NBA／安比德獵鹿 76人21顆三分球創耶誕紀錄

2019-12-26 08:36

NBA／「不給買犯」 勇士守住哈登爆冷勝火箭

2019-12-26 11:57

NBA／韋德獻策 耶誕大戰看戰績決定組合

2019-12-26 12:50

NBA／雙眼感染險失明 硬漢史馬特差點崩潰

2019-12-26 11:26

NBA／歐拉迪波下月歸隊 溜馬有望成東區黑馬

2019-12-26 10:08

NBA／為支持球員投票 全明星賽票選開跑

2019-12-26 11:08

NBA／今日戰績表 耶誕大戰湖人輸快艇吞4連敗

2019-12-26 14:45

NBA／近30年耶誕大戰最大爆冷 柯瑞妹夫繳代表作

2019-12-26 14:30

NBA／格林聯手柯瑞妹夫 勇士勝火箭奪3連勝

2019-12-26 10:20

NBA／綠衫軍布朗飆退暴龍 康特高喊自由萬歲

2019-12-26 09:07

NBA／耶誕夜洛城內戰 喬治：想必會很瘋狂

2019-12-26 00:04

NBA／帕森斯災難合約將到期 盼循哈沃德模式重生

2019-12-25 18:50

NBA／厄文復出再延後 綠衫軍史馬特有進展

2019-12-25 18:14

NBA／生涯首嘗耶誕大戰 羅瑞：像掛上榮譽勳章

2019-12-25 17:09

NBA／昔日師徒洛城對決 湖人主帥：希望喬治輸

2019-12-25 16:12

NBA／各隊評估交易重點 佛尼爾與哈勒戴上榜

2019-12-25 15:40

NBA／傷勢纏身曾沮喪 海瓦德盼耶誕大戰歸隊

2019-12-25 15:21

NBA／球鞋代言約含但書 唐西奇登MVP將名利雙收

2019-12-25 15:10

NBA／老鷹挽救連敗頹勢 傳有興趣換來亞當斯

2019-12-25 14:50

NBA／巴特勒懸賞偷籃板賊 隊友雷納德配合演出

2019-12-25 14:30

NBA／黃蜂葛拉罕爆發 經紀人歸功華克、帕克

2019-12-25 13:46

NBA／高難度出手被質疑 穆雷搬自家吉祥物救援

2019-12-25 12:35

NBA／金塊續約主帥馬龍 合約延長至2023年

2019-12-25 12:19

NBA／耶誕大戰誰守哈登 柯爾：守過的都不在了

2019-12-25 11:46

NBA／耶誕大戰傷兵誤事 勇士、鵜鶘黯然失色

2019-12-25 11:24

NBA／唐西奇送聖誕大禮 最快下戰對馬刺就復出

2019-12-25 10:24

NBA／雷納德否認討不當利益 快艇主帥批造謠者

2019-12-25 09:54

耶誕籃球大餐爛菜遭嫌 尼克被踢掉要好好檢討

2019-12-25 07:00

慘輸金塊一葉知秋 湖人四大危機浮現

2019-12-24 07:00

拓荒者吃下回魂丹 該向安東尼致敬！

2019-12-20 07:00

棄船空降身不由己 保羅拒絕就此過氣

2019-12-19 07:00

平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

2019-12-17 07:00

「甜瓜」依舊甜 安東尼如何找回生涯第二春？

2019-12-14 15:50

幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00

重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

2019-12-13 07:00

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00
看更多

熱門文章

NBA／格林聯手柯瑞妹夫 勇士勝火箭奪3連勝

2019-12-26 10:20

HBL／刮到電子看板濺血 南山女將就醫

2019-12-25 16:19

NBA／貝佛利關鍵封阻 快艇賞湖人4連敗耶誕禮

2019-12-26 12:04

NBA／「不給買犯」 勇士守住哈登爆冷勝火箭

2019-12-26 11:57

中職／陳鴻文人生逆轉勝 應感謝曾經不看好的人

2019-12-26 07:00

NBA／帕森斯災難合約將到期 盼循哈沃德模式重生

2019-12-25 18:50

NBA／安比德獵鹿 76人21顆三分球創耶誕紀錄

2019-12-26 08:36

HBL／球隊我的！ 余維豪領光復賞松山2連敗

2019-12-25 20:11

NBA／為支持球員投票 全明星賽票選開跑

2019-12-26 11:08

NBA／綠衫軍布朗飆退暴龍 康特高喊自由萬歲

2019-12-26 09:07

NBA／昔日師徒洛城對決 湖人主帥：希望喬治輸

2019-12-25 16:12

MLB／出清還想換回新秀 紅襪賣不動普萊斯

2019-12-26 10:47

中職／在日本花錢不手軟 樂天入主桃猿接受考驗

2019-12-26 00:06

HBL／高苑捍衛主場 破東山不敗之身

2019-12-25 21:38

HBL／矮個兒也行 陽明尹湘雲152公分抓17籃板

2019-12-26 00:00

中職／近4年日職砸28.8億 樂天接手猿隊有看頭

2019-12-25 19:58

日職／柳田悠岐身價超驚人 至少6年5億日圓

2019-12-25 17:48

NBA／生涯首嘗耶誕大戰 羅瑞：像掛上榮譽勳章

2019-12-25 17:09

NBA／四強東西區混戰 聯盟季後賽新制遇反彈

2019-12-26 10:54

NBA／傷勢纏身曾沮喪 海瓦德盼耶誕大戰歸隊

2019-12-25 15:21

季中大賽問題多 取代耶誕大戰不一定比較好

2019-12-26 07:00

NBA／厄文復出再延後 綠衫軍史馬特有進展

2019-12-25 18:14

NBA／耶誕夜洛城內戰 喬治：想必會很瘋狂

2019-12-26 00:04

MLB／返吉總麾下 葛瑞格里歐斯預期不只待一年

2019-12-26 10:40

MLB／前教頭掛保證 邦賈納手臂不會是未爆彈

2019-12-26 07:58

HBL／轉學生證明自己 治平宰南湖開胡

2019-12-25 18:30

NBA／雙眼感染險失明 硬漢史馬特差點崩潰

2019-12-26 11:26

NBA／近30年耶誕大戰最大爆冷 柯瑞妹夫繳代表作

2019-12-26 14:30

MLB／白襪補強還沒停 一年約簽下英卡納西恩

2019-12-26 09:48

NBA／韋德獻策 耶誕大戰看戰績決定組合

2019-12-26 12:50

HBL／外線回神宰成功 南湖破百開胡

2019-12-26 13:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top