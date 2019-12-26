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NBA／貝佛利關鍵封阻 快艇賞湖人4連敗耶誕禮

2019-12-26 12:04聯合報 記者劉肇育／即時報導

快艇雷納德(右)拿下全場最高的35分，改寫快艇球員在耶誕大戰的最高得分；湖人詹姆...
快艇雷納德(右)拿下全場最高的35分，改寫快艇球員在耶誕大戰的最高得分；湖人詹姆斯(左)則有23分10助攻9籃板準大三元演出。 美聯社
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洛城雙雄湖人快艇今天在耶誕大戰交手，其中湖人在雙星詹姆斯（LeBorn James）、戴維斯（Anthony Davis）帶傷上陣的情況下雖一路領先，但快艇靠著雷納德（Kawhi Leonard）猛轟35分，以及貝佛利（Patrick Beverley）在最後3.6秒對詹姆斯的關鍵防守，最終以111：106賞給湖人四連敗。

湖人近期在詹姆斯與戴維斯接連因傷缺陣下苦吞三連敗，今天在耶誕大戰中與同城的快艇再度碰頭，儘管雙星決定帶傷上陣，但詹姆斯表現卻明顯受到影響，開賽前七次出手都彈框而出。

不過湖人小將庫茲瑪（Kyle Kuzma）卻展現火燙手感，他首節替補上陣後就與快艇雷納德分庭抗禮，兩人分別拿下15分與14分，第二節湖人戴維斯也加入戰局，幫助湖人在中場休息前取得12分領先優勢。

下半場快艇在雷納德領軍下吹起反攻號角，以一波10：0的攻勢追到僅剩2分差距，並靠著沙米特（Landry Shamet）在第三節槍響前的三分球追平比數，第四節兩隊一路拉鋸，快艇在比賽最後三分半鐘靠著板凳暴徒威廉斯（Lou Williams）與雷納德連續四罰超前比數。

三分落後的湖人，在最後倒數3.6秒由詹姆斯持球面對貝佛利的防守，但卻在三分球出手時球遭貝佛利點出場外，且經過重播畫面判定，裁判改判為詹姆斯將球撥出界外，將球權交還到快艇手中，也宣告湖人的反撲功虧一簣，終場快艇就以111：106拿下對戰二連勝，湖人則是苦吞四連敗。

快艇雷納德拿下全場最高的35分，同時也改寫快艇球員在耶誕大戰的最高得分，而喬治則是手感不佳僅貢獻17分；湖人詹姆斯今天雖有23分10助攻9籃板準大三元演出，但出手24次僅命中九球，戴維斯則是拿下24分6籃板。

湖人快艇詹姆斯

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