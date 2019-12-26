NBA／雙眼感染險失明 硬漢史馬特差點崩潰

史馬特眼睛遭受嚴重病毒感染，一度以為自己會失明而崩潰。 路透 分享 facebook

波士頓塞爾蒂克後衛史馬特（Marcus Smart）近來因為眼部受到病毒感染導致連續缺席了七場賽事，儘管狀況已經慢慢好轉，但過去在球場上總展現硬漢形象的史馬特在今天受訪時坦言，一度以為會面臨失明，讓他過去三周過著相當痛苦且暗無天日的生活。

史馬特在月初代表綠衫軍出戰完金塊後，傳出眼睛遭感染的狀況，且從一開始被診斷為紅眼症，到後來卻引發嚴重的病毒性結膜炎，讓他必須長時間待在家中接受治療，還必須要戴著墨鏡阻擋一切光線。

「這真的很痛苦，一度以為我會失明。」談到過去三周的治療過程時，史馬特說：「醫生告訴我那是他見過最嚴重的病毒感染，基本上我就是一隻小白鼠，這讓我經歷了過去一段時間以來最痛苦的時光，希望我身邊的人不要發生這樣的狀況。」

史馬特指出，眼睛感染的狀況一開始從左眼發生隨後擴散到右眼，這不僅讓他眼睛不斷會冒出分泌物，甚至還出現流感與類似腦震盪的症狀，讓他感到相當痛苦，「醫生來為我清分泌物時，我幾乎是淚流滿面，我的眼皮甚至還開始結痂，而他們必須幫我清除這些東西，讓我感覺自己的眼睛正在被針刺一般。」

不過在接受近三周的治療後，史馬特目前眼睛狀況已經恢復八成，甚至能到球場進行訓練，讓他重新找回生活重心與樂觀態度，「這真的是一次很不幸的事件，不過從另一方面來說，我得到充分的休息，其他的傷反而都獲得了調養。」