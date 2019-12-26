NBA／四強東西區混戰 聯盟季後賽新制遇反彈

NBA聯盟提出了賽制大幅變動的計畫，遭到東區球隊反對。 歐新社 分享 facebook

NBA聯盟近來為了改善球員輪休與季後賽收視率不佳的問題，提出了賽制大幅變動的計畫，其中包括將例行賽減少到78場、舉辦季中錦標賽、增辦季後賽外卡戰以及四強賽取消東西區分邊對戰等，不過其中最後一項取消四強分區限制的提案，傳出就遭到東區球隊的強烈反彈。

NBA近年來針對球員輪休風氣漸盛不斷進行規則上的調整，不過始終無法有效改善問題，加上季後賽收視率不斷下跌，讓聯盟在11月時提出透過賽制的變化來根除這些問題的想法。

其中在季後賽賽制上，除了東西區最後兩個季後賽席次，將由分區七至十名的球隊進行外卡戰爭取外，四強賽後也將取消東西區分邊對戰的傳統，改由年度戰績決定球隊的種子序與對戰對手，也代表著可能形成同區對手對戰甚至是爭冠的狀況。

不過紐約時報今天報導，四強賽打破東西區分隔的提案，引發不少東區球隊的反彈，最主要的原因還是NBA長年以來都有「西強東弱」的問題，假使四強賽就打破分區進行混戰，可能會導致東區球隊進軍總冠軍賽難度變得比過去更高。

該篇報導提到，新賽季是否施行將等到四月時的理事會中進行投票才會拍板，不過已經有不少球隊對此產生反彈，不過也有聯盟人士提到，雖然東西區再整體上力上確實有落差，但往往闖進冠軍賽的東區球隊表現並不下於西區球隊，才會有過去八年東區球隊四度奪冠的結果。