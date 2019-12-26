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NBA／一哥歐拉迪波下月歸隊 溜馬有望成東區黑馬

2019-12-26 10:08聯合報 記者劉肇育／即時報導

在因為右膝蓋肌腱撕裂傷缺賽近一年後，印第安那溜馬一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）今天傳出傷勢狀況復原良好，最快一月底就能歸隊，而溜馬在他缺陣期間仍打出東區第五名的佳績，有望在歐拉迪波歸隊後再一次衝擊東區列強。

從進入聯盟以來就因為勁爆體能獲得各界高度期待的歐拉迪波，在魔術與雷霆時期雖然都有不錯表現，但卻直到前年加入溜馬後才被當作球隊核心栽培，並在代表溜馬的第一個賽季就繳出平均23.1分5.2籃板4.3助攻的亮眼數據。

上賽季歐拉迪波在代表溜馬出賽36場後，就在一月與暴龍的賽事中發生右膝蓋肌腱撕裂傷的狀況，賽季提前報銷，雖然溜馬最後仍是闖進季後賽，但卻在首輪遭到塞爾蒂克橫掃。

不過今年溜馬在休賽季期間大力補強，包括交易來波格登（Malcolm Brogdon）與華倫（T.J. Warren），並簽下蘭姆（Jeremy Lamb）等人，加上雙塔沙波尼斯（Domantas Sabonis）與透納（Myles Turner）的持續成長，讓溜馬在上半季仍維持在東區前段班。

歐拉迪波的歸隊也將讓他與全明星賽熱門人選波格登的連線備受期待，加入溜馬的第一個賽季，波格登就繳出平均18.3分7.6助攻的亮眼數據，他與歐拉迪波一靜一動的搭配，將讓溜馬成為東區最不可忽視的年輕勢力。

溜馬塞爾蒂克Jeremy Lamb

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