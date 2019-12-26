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NBA／綠衫軍布朗飆退暴龍 康特高喊自由萬歲

2019-12-26 09:07聯合報 記者劉肇育／即時報導

身為耶誕大戰常客的波士頓塞爾蒂克，今天碰上第二度出賽的多倫多暴龍，雖然開賽一度被對手氣勢壓倒，但在同樣是首度參加耶誕大戰的主控華克（Kemba Walker）領軍，以及布朗（Jaylen Brown）第三節大爆發表現下，綠衫軍終場以118：102擊敗暴龍，在加拿大多倫多收下耶誕賀禮。

雖然早已是東區季後賽常客，但暴龍是繼2001年之後首度參加耶誕大戰後，相隔18年再度站上同一舞台，都是難逃輸球命運。今天出戰塞爾蒂克，暴龍在新龍王席亞康（Pascal Siakam）等三名主力缺陣的情況下，首節雖然打出10：0開局，不過接下來卻陷入進攻當機的狀況，遭到綠衫軍反超前比數。

第二節雖然暴龍進攻回穩，但易籃後綠衫軍布朗卻突然發力，在第三節六次出手全都命中，其中包括三分球三投三中，單節進帳16分，將領先差距擴大到19分，終場也以16分差距收下四連勝，並賞給暴龍二連敗。

塞爾蒂克以布朗的30分表現最佳，首度打耶誕大戰的華克也有22分進帳，至於剛復出的海瓦德（Gordon Hayward）則有14分6助攻全能表現，布朗說：「能在耶誕節贏球感覺很棒，我過去從未有過這樣的經驗，能夠有一次這樣的體驗很不賴。」

至於遭到土耳其政府通緝的綠衫軍中鋒康特（Enes Kanter），在加拿大政府承諾保障人身安全下，如期參與耶誕大賽，送出12分11籃板表現，「我無法用言語形容我的心情，這不僅僅是一場籃球賽，還代表著我走向自由。」

暴龍塞爾蒂克

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