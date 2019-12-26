NBA／安比德領軍獵公鹿 76人21顆三分球創耶誕紀錄

儘管本賽季每場比賽只能投進聯盟倒數的10.8顆三分球，但費城76人在今天與密爾瓦基公鹿的耶誕大戰中有如神助，全場三分球出手44次命中21球，創下了耶誕大戰單場三分球進球新紀錄，在全隊六人得分上雙的多點開花攻勢下，終場76人就以121：109在耶誕節享用公鹿大餐。

76人耶誕節在主場迎戰來訪的東區霸主公鹿，上半場就火力全開，尤其是球隊中鋒安比德（Joel Embiid）碰上了上賽季MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）打得特別來勁，上半場他就投進三顆三分球拿下23分外帶7籃板，創下個人本季半場得分新高；反觀公鹿在安戴托昆波受制於76人防守下，遭遇布丹霍澤（Mike Budenholzer）執掌兵符以來半場最大落後。

下半場雖然公鹿在米道頓（Khris Middleton）領軍下試圖縮小差距，但76人持續多點開花的攻勢，包括先發前鋒哈里斯（Tobias Harris）與替補上陣的柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）接連在三分線上開砲，終場76人仍是以12分差距帶走勝利。

76人本場比賽共6人得分上雙、3人繳出雙十，其中安比德拿下31分11籃板，西蒙斯（Ben Simmons）15分14助攻，全隊投進21顆三分球不僅追平76人隊史紀錄，更創下耶誕大戰新紀錄，公鹿米道頓攻下31分，但安戴托昆波全場出手27次僅命中八球，三分球更是七投盡墨，比賽過程中還一度被對手戳中眼睛。

對於在全國轉播賽事中比下安戴托昆波，安比德直言向世人展示自己的能耐，「很多人可能忘了我是誰，當必要的時候，我就會展示給大家看。這個賽季我始終保持謙遜，但我想成為最佳防守球員，今天我展示了這一點。」

西蒙斯也接著說：「出戰耶誕大戰讓我們充滿能量，也為我們接下來的賽季奠定基調，這讓我們知道自己可以跟最好的對手對抗並贏球。」