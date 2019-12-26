NBA／暴龍鐵粉送耶誕大禮 助癌末球迷圓夢見詹姆斯

加拿大少年葛羅夫斯半年前被診斷出癌症4期且剩不到1年壽命，身為NBA洛杉磯湖人球迷的他許下願望，盼能見到偶像球星詹姆斯一面，如今一名多倫多暴龍鐵粉將幫助他實現心願。

來自加拿大安大略省勃蘭頓（Brampton）的17歲少年葛羅夫斯（Corey Groves）遭診斷罹癌，至今已接受12次化療，儘管被告知自己所患癌症類型存活率僅有15%，他仍試著保持樂觀態度。

葛羅夫斯表示，自己一直都是湖人死忠球迷。加拿大兒童願望基金會（Children's Wish Foundation）則在年初獲悉葛羅夫斯盼能親眼見到偶像「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的心願。

但基金會一直無法順利安排兩人會面，最後提供他前往洛杉磯的一週花費和球賽門票，葛羅夫斯原定23日出發。

然而就在18日下午，在美國職籃NBA頗有知名度且人脈很廣的暴龍知名鐵粉巴提亞（Nav Bhatia）出乎意料地出現在葛羅夫斯接受治療的醫院，當場說自己已經安排葛羅夫斯與心目中的籃球英雄詹姆斯會面。

醫院發布聲明表示：「寇利（葛羅夫斯）的願望將成真。他將在耶誕節的湖人比賽見到詹姆斯。」

巴提亞的發言人蓋伊（Rinku Ghei）告訴加拿大電視公司新聞網（CTV News），巴提亞一直「很努力在幕後推動，希望幫助葛羅夫斯圓夢」。

蓋伊還說，巴提亞最近聯繫上詹姆斯的代表，對方同意兩人見面，「我們單純想讓耶誕奇蹟出現」。

葛羅夫斯表示，見到詹姆斯時，想和他握手致意並告訴他「繼續做你一直以來所做的事」。

他還說：「我只想和他握手致意，我要感謝他的慷慨大方和仁慈。我真的很開心，有這麼多人願為我奔走。巴提亞真是個好人。」

詹姆斯日前拉傷胸肌，22日錯過迎戰丹佛金塊的比賽，這是他本季首次缺陣，隊友戴維斯（AnthonyDavis）則是在對金塊一役落地不慎傷了右膝。兩人都會在明天對決洛杉磯快艇的「洛城耶誕大戰」重返球場。