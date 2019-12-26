親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

傍晚氣溫遽降！ 吳德榮：恐是第二波冷氣團 明下探12度

運動筆記3100公里以外的21.0975公里一生一次（三）
健行筆記我跟玉山最近的距離 : 郡大山白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】
NBA賽事懶人包 (12月24日)今日最佳球員- LaMarcus Aldridge (12月24日)

季中大賽問題多 取代耶誕大戰不一定比較好

2019-12-26 07:00周汶昊 Wen-hao Chou

今年NBA的五場耶誕大戰的菜色，因為眾多主力球星受傷的關係，不只星度大減，對抗性也下滑，而近年來的耶誕大戰也苦於收視率下滑的頹勢，為此，聯盟亟思解決之道。有人認為最近討論度極高的「季中大賽」新賽制，應該可以取代傳統的耶誕大戰，成為十二月NBA最熱的新焦點。有了這個新增賽程，就能確保會有最強的球隊出賽，也避免球星缺席而造成球賽精采度不足，連帶拖累風評及收視率等問題。

對於這個想法，雖然一般認為可能衍生的問題要比獲得的效益來得更多，但卻不失為一個有趣的討論話題。聯盟之前就不斷釋出有關例行賽及季後賽的賽制改革訊息，其中最受人關注的就是縮減例行賽場次，因為這對於聯盟的基本運作、球團及球員的收入及權益都有著根本性的影響。而隨著此一主議題，聯盟也陸續丟出幾個附加議題做為風向球，其中一個就是季中大賽的賽程設計。

目前傳出來的賽程版本，是預計在十二月中進行，先將例行賽的部份場次轉為小組賽，再依賽果從中取出八支小組賽戰績最好的球隊來打八強淘汰賽，其他未打入第二階段的球隊取得休兵日，至於取勝球隊及球員則能獲得高額獎金。這樣的作法，主要是參考世界盃及大學籃球的短期盃賽，對於職業籃球來說算是一件新鮮事。

在NBA球季中舉辦一個小型盃賽，有機會提前看到如湖人vs.公鹿等強隊的全力大對決...
在NBA球季中舉辦一個小型盃賽，有機會提前看到如湖人vs.公鹿等強隊的全力大對決，也有機會讓一些中等的球隊在短期賽制中衝刺出來。 美聯社
分享

以商業運作的角度來看，任何創新性的實驗作法都值得聯盟思考及探索。畢竟商業體制是以創造利潤及持續經營為目的。球賽就是商品，如何在內容上創新，原本就是聯盟必須未雨綢繆來規劃的先行策略，更何況目前NBA也確實出現收視下滑的嚴重問題，如何以不同的手段救市，當然是必要的討論。

從現行球季的競爭環境來看，職業籃球在球季前半段的冬天時，要先和最受全美運動迷歡迎的美式足球廝殺，到了春季中後段又得面臨眾所矚目的大學籃球搶市，NBA想要在這兩大美國運動收視傳統之間，找出更多的發展空間來擴充更大的利益，確實並不容易。

大學籃球的「三月瘋」還可以當作是為接下來的NBA季後賽做全國性的暖身，畢竟兩者都是籃球，而且因為明星球員是校友的關係，彼此還可以互相拉抬；但冬天球季剛開始的時候，NBA就得和美式足球搶觀眾。如果這一季的籃球話題到了十二月還沒有成功拉抬上來，整體收視就會一路疲軟，甚至影響到二月重頭戲的明星賽。所以聯盟希望利用季中大賽的實驗，提前把十二月的話題給拉上來，創造另一個主戰場及新傳統，希望藉此改變收視版圖。

NFL跟NBA搶收視率搶得兇，兩個聯盟都在想辦法讓比賽更有看頭，季中大賽就能策略...
NFL跟NBA搶收視率搶得兇，兩個聯盟都在想辦法讓比賽更有看頭，季中大賽就能策略性的製造新話題。 美聯社
分享

從這個角度來說，用季中大賽取代耶誕大戰似乎合理。但其實不然，畢竟這有可能提早形成季中戰力的分水嶺。想像一下，出盡全力去打此一季中盃賽的球隊，很可能會付出傷兵及疲勞的代價，最終在下半季衝刺時恐怕將無力為繼，即使沒有在季後賽時出局，也會損失衝擊總冠軍的競爭力。就算打進總冠軍賽，兩隊也可能因為這些額外的負擔而戰力受損，造成決賽品質下滑。只為了衝高耶誕檔期的話題，就要讓全聯盟面臨此一大風險，確實不划算。更有不少人認為用季中大賽這種方式來拯救收視率，基本上會出現三個大問題：

第一是緣木求魚，沒有對症下藥。聯盟想要吸引明星球員出賽，好創造球賽品質及收視率，然而目前球隊讓主力球星輪休已成常態，這才是讓球賽品質不穩的關鍵。而球隊之所以得用養生籃球來保護自身的球星資產，也是因為現行賽制場次的負擔太重。結果聯盟沒有減少場次，反而增加一個季中大賽要打，雖然聯盟強調例行賽場次應會因此減少，但在球季之初就增加比賽的對抗強度，對於球員調整來說也是挑戰，更會增加整體的球員傷病風險，這些都讓許多人覺得聯盟搞錯了方向。

不少球員就是因為負荷太大才需要輪休，舉辦季中大賽將會更增加球員的負擔。 美聯社
不少球員就是因為負荷太大才需要輪休，舉辦季中大賽將會更增加球員的負擔。 美聯社
分享

第二是挖東牆補西牆，反而會製造出更多問題。除了上述的傷病風險會因此增加之外，有評論指出，季中大賽本身不只會變成季前熱身賽的延長版，完全不會有預期的精采度之外，還會讓球隊之間的競爭出現不公平的爭議。試想，球隊若是沒有取得在季中大賽的八強戰資格，也許五天的休兵對他們來說反而是一項利多。這平白多出來的休息時間，讓這些球隊有了一項不公平的新優勢，相較於一路打滿全季的對手來說，有休息的球隊更有體力來面對球季尾聲的最高強度賽事。反過來說，如果有球隊贏了季中大賽，卻因此輸了總冠軍，恐怕不是球迷能接受的事情。

第三則是實際執行的難度，會讓球隊和球員卻步。原本為了維持球隊收益，聯盟在縮減例行賽場次時想利用季中大賽來創造出新傳統及新價值，但想要吸引球星出賽，光靠獎金恐怕還不足以作為強力誘因。許多人認為聯盟想用獎金來改善比賽強度根本是開倒車的作法，回到了七○年代，球隊老闆用高額出賽獎金來激勵球員出全力打明星賽一樣。那時會有效果，是因為當年球員的收入不多，而現在頂級球星的收入比起獎金多出不只四倍，這樣的作法已經不合時宜。

而對那些薪水不高的新秀或老將來說，也許鉅額獎金聽起來是個不錯的紅利，會讓他們想努力投入比賽，但他們畢竟不是球迷最想看的頂薪球星。而之前還傳出聯盟打算用選秀權來做為獎勵，同樣被批不合理。因為你等於是要球員努力打贏比賽，好讓球隊能因此選進更好的新秀來和他們搶工作。對這些新秀及老將來說，這一季拿到了獎金，卻可能因此在下一季丟了位置和工作，一樣也是不合算。

即使像里拉德這麼節儉的球員，恐怕也會先顧好自己的身價，而不是去拚季中大賽的獎金。...
即使像里拉德這麼節儉的球員，恐怕也會先顧好自己的身價，而不是去拚季中大賽的獎金。 美聯社
分享

至於近年來許多上半季表現不佳的球隊，為了爭取季末的選秀利益而提早放棄球季的作法，已經讓聯盟蒙受損失。而季中大賽提供的選秀權優惠條件，同樣無法解決球隊想要「坦」的決心。極端的情況下，一支球隊可能先全力拿下12月季中大賽的選秀獎勵，然後再一路坦到底，好取得另一次的選秀獎勵。該如何防止這些可能的狀況，都是季中大賽要實施前要推演清楚的。

平心而論，許多現今球迷習以為常的賽制，在提出當時都被認為是不合理的旁門左道。聯盟不斷推陳出新，也能給球迷更多不一樣的驚喜，但要想利用季中大賽來為NBA創造更多的正向效益及價值，聯盟、球隊高層、球員及球員工會之間恐怕還會經歷許多角力之後，才能共同協調出一個更好的作法。

周汶昊 Wen-hao Chou

周汶昊（Wen-hao Winston Chou），這個名字的唸法是「問號」，也成了我的綽號。喜歡問問題，也熱衷於找答案，目前人在亞特蘭大附近唸運動行銷。有一個摯愛的知音和兩顆照映彼此的星。
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

NBA／耶誕夜洛城內戰 喬治：想必會很瘋狂

2019-12-26 00:04

NBA／生涯首嘗耶誕大戰 羅瑞：像掛上榮譽勳章

2019-12-25 17:09

NBA／帕森斯災難合約將到期 盼循哈沃德模式重生

2019-12-25 18:50

NBA／厄文復出再延後 綠衫軍史馬特有進展

2019-12-25 18:14

NBA／昔日師徒洛城對決 湖人主帥：希望喬治輸

2019-12-25 16:12

NBA／各隊評估交易重點 佛尼爾與哈勒戴上榜

2019-12-25 15:40

NBA／傷勢纏身曾沮喪 海瓦德盼耶誕大戰歸隊

2019-12-25 15:21

NBA／球鞋代言約含但書 唐西奇登MVP將名利雙收

2019-12-25 15:10

NBA／老鷹挽救連敗頹勢 傳有興趣換來亞當斯

2019-12-25 14:50

NBA／巴特勒懸賞偷籃板賊 隊友雷納德配合演出

2019-12-25 14:30

NBA／黃蜂葛拉罕爆發 經紀人歸功華克、帕克

2019-12-25 13:46

NBA／高難度出手被質疑 穆雷搬自家吉祥物救援

2019-12-25 12:35

NBA／金塊續約主帥馬龍 合約延長至2023年

2019-12-25 12:19

NBA／伯坦斯再言挑戰三分大賽 隊友：他是6呎9瑞迪克

2019-12-25 12:00

NBA／耶誕大戰誰守哈登 柯爾：守過的都不在了

2019-12-25 11:46

NBA／耶誕大戰傷兵誤事 勇士、鵜鶘黯然失色

2019-12-25 11:24

NBA／唐西奇送聖誕大禮 最快下戰對馬刺就復出

2019-12-25 10:24

NBA／雷納德否認討不當利益 快艇主帥批造謠者

2019-12-25 09:54

NBA／洛城耶誕大戰如季後賽 湖人雙星不缺席了

2019-12-25 09:04

NBA／相隔65天再交手 雷納德：洛城雙雄已不同

2019-12-25 08:52

耶誕籃球大餐爛菜遭嫌 尼克被踢掉要好好檢討

2019-12-25 07:00

慘輸金塊一葉知秋 湖人四大危機浮現

2019-12-24 07:00

拓荒者吃下回魂丹 該向安東尼致敬！

2019-12-20 07:00

棄船空降身不由己 保羅拒絕就此過氣

2019-12-19 07:00

平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

2019-12-17 07:00

「甜瓜」依舊甜 安東尼如何找回生涯第二春？

2019-12-14 15:50

幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00

重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

2019-12-13 07:00

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00

詹皇之後最強高中生 帕克在老鷹力拚重生

2019-12-12 07:00

NBA近150天無交易 交易市場開跑日面面觀

2019-12-12 07:00

從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00

用防守帶動進攻 解密綠衫軍頂尖攻防

2019-12-09 07:00

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00

被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

2019-12-06 07:00

不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

2019-12-05 07:00

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00

活塞徒擁虛名天賦 想翻身需要重建防守

2019-11-29 07:00
看更多

熱門文章

HBL／刮到電子看板濺血 南山女將就醫

2019-12-25 16:19

NBA／洛城耶誕大戰如季後賽 湖人雙星不缺席了

2019-12-25 09:04

NBA／耶誕大戰誰守哈登 柯爾：守過的都不在了

2019-12-25 11:46

NBA／相隔65天再交手 雷納德：洛城雙雄已不同

2019-12-25 08:52

NBA／帕森斯災難合約將到期 盼循哈沃德模式重生

2019-12-25 18:50

MLB／離開14年 白襪官網撰文憶高津臣吾

2019-12-25 10:05

NBA／巴特勒懸賞偷籃板賊 隊友雷納德配合演出

2019-12-25 14:30

HBL／朱家雙胞胎首對決 南山哥哥帶走勝利

2019-12-25 13:09

NBA／球鞋代言約含但書 唐西奇登MVP將名利雙收

2019-12-25 15:10

NBA／伯坦斯再言挑戰三分大賽 隊友：他是6呎9瑞迪克

2019-12-25 12:00

中職／新球季4人拚千安 胡金龍打擊率史上最高

2019-12-25 15:17

NBA／各隊評估交易重點 佛尼爾與哈勒戴上榜

2019-12-25 15:40

HBL／「球隊是我的」 余維豪領光復賞松山2連敗

2019-12-25 20:11

NBA／耶誕大戰傷兵誤事 勇士、鵜鶘黯然失色

2019-12-25 11:24

NBA／雷納德否認討不當利益 快艇主帥批造謠者

2019-12-25 09:54

NBA／昔日師徒洛城對決 湖人主帥：希望喬治輸

2019-12-25 16:12

日職／王柏融找到新翻譯 明年拚擦亮大王招牌

2019-12-25 12:08

NBA／唐西奇送聖誕大禮 最快下戰對馬刺就復出

2019-12-25 10:24

MLB／去年放話不投李維拉 紅襪記者這次已選基特

2019-12-25 11:11

NBA／高難度出手被質疑 穆雷搬自家吉祥物救援

2019-12-25 12:35

HBL／高苑捍衛主場 破東山不敗之身

2019-12-25 21:38

日職／闖盪四國職棒 高津臣吾明年接養樂多教頭

2019-12-25 10:17

NBA／老鷹挽救連敗頹勢 傳有興趣換來亞當斯

2019-12-25 14:50

NBA／傷勢纏身曾沮喪 海瓦德盼耶誕大戰歸隊

2019-12-25 15:21

日職／柳田悠岐身價超驚人 至少6年5億日圓

2019-12-25 17:48

NBA／黃蜂葛拉罕爆發 經紀人歸功華克、帕克

2019-12-25 13:46

中職／近4年日職砸28.8億 樂天接手猿隊有看頭

2019-12-25 19:58

HBL／今年才成軍 中山工商地虎女籃挺進乙組複賽

2019-12-25 13:58

HBL／轉學生證明自己 治平宰南湖開胡

2019-12-25 18:30

NBA／金塊續約主帥馬龍 合約延長至2023年

2019-12-25 12:19

中職／陳鴻文人生逆轉勝 應感謝曾經不看好的人

2019-12-26 07:00

NBA／厄文復出再延後 綠衫軍史馬特有進展

2019-12-25 18:14

中職／在日本花錢不手軟 樂天入主桃猿 接受考驗

2019-12-26 00:06

NBA／生涯首嘗耶誕大戰 羅瑞：像掛上榮譽勳章

2019-12-25 17:09

NBA／耶誕夜洛城內戰 喬治：想必會很瘋狂

2019-12-26 00:04

富邦U18／實力落差大 新北藍5局打垮雅加達

2019-12-25 17:28

富邦U18／賽事兩地開打 新北白教頭王傳家盼奪冠

2019-12-25 15:45

HBL／矮個兒也行！ 陽明尹湘雲152公分抓17籃板

2019-12-26 00:00

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-25 16:10

爆米花／蔡子凡優質先發 興富發完封培訓隊

2019-12-25 17:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top