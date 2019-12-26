季中大賽問題多 取代耶誕大戰不一定比較好

今年NBA的五場耶誕大戰的菜色，因為眾多主力球星受傷的關係，不只星度大減，對抗性也下滑，而近年來的耶誕大戰也苦於收視率下滑的頹勢，為此，聯盟亟思解決之道。有人認為最近討論度極高的「季中大賽」新賽制，應該可以取代傳統的耶誕大戰，成為十二月NBA最熱的新焦點。有了這個新增賽程，就能確保會有最強的球隊出賽，也避免球星缺席而造成球賽精采度不足，連帶拖累風評及收視率等問題。

對於這個想法，雖然一般認為可能衍生的問題要比獲得的效益來得更多，但卻不失為一個有趣的討論話題。聯盟之前就不斷釋出有關例行賽及季後賽的賽制改革訊息，其中最受人關注的就是縮減例行賽場次，因為這對於聯盟的基本運作、球團及球員的收入及權益都有著根本性的影響。而隨著此一主議題，聯盟也陸續丟出幾個附加議題做為風向球，其中一個就是季中大賽的賽程設計。

目前傳出來的賽程版本，是預計在十二月中進行，先將例行賽的部份場次轉為小組賽，再依賽果從中取出八支小組賽戰績最好的球隊來打八強淘汰賽，其他未打入第二階段的球隊取得休兵日，至於取勝球隊及球員則能獲得高額獎金。這樣的作法，主要是參考世界盃及大學籃球的短期盃賽，對於職業籃球來說算是一件新鮮事。

在NBA球季中舉辦一個小型盃賽，有機會提前看到如湖人vs.公鹿等強隊的全力大對決，也有機會讓一些中等的球隊在短期賽制中衝刺出來。 美聯社 分享 facebook

以商業運作的角度來看，任何創新性的實驗作法都值得聯盟思考及探索。畢竟商業體制是以創造利潤及持續經營為目的。球賽就是商品，如何在內容上創新，原本就是聯盟必須未雨綢繆來規劃的先行策略，更何況目前NBA也確實出現收視下滑的嚴重問題，如何以不同的手段救市，當然是必要的討論。

從現行球季的競爭環境來看，職業籃球在球季前半段的冬天時，要先和最受全美運動迷歡迎的美式足球廝殺，到了春季中後段又得面臨眾所矚目的大學籃球搶市，NBA想要在這兩大美國運動收視傳統之間，找出更多的發展空間來擴充更大的利益，確實並不容易。

大學籃球的「三月瘋」還可以當作是為接下來的NBA季後賽做全國性的暖身，畢竟兩者都是籃球，而且因為明星球員是校友的關係，彼此還可以互相拉抬；但冬天球季剛開始的時候，NBA就得和美式足球搶觀眾。如果這一季的籃球話題到了十二月還沒有成功拉抬上來，整體收視就會一路疲軟，甚至影響到二月重頭戲的明星賽。所以聯盟希望利用季中大賽的實驗，提前把十二月的話題給拉上來，創造另一個主戰場及新傳統，希望藉此改變收視版圖。

NFL跟NBA搶收視率搶得兇，兩個聯盟都在想辦法讓比賽更有看頭，季中大賽就能策略性的製造新話題。 美聯社 分享 facebook

從這個角度來說，用季中大賽取代耶誕大戰似乎合理。但其實不然，畢竟這有可能提早形成季中戰力的分水嶺。想像一下，出盡全力去打此一季中盃賽的球隊，很可能會付出傷兵及疲勞的代價，最終在下半季衝刺時恐怕將無力為繼，即使沒有在季後賽時出局，也會損失衝擊總冠軍的競爭力。就算打進總冠軍賽，兩隊也可能因為這些額外的負擔而戰力受損，造成決賽品質下滑。只為了衝高耶誕檔期的話題，就要讓全聯盟面臨此一大風險，確實不划算。更有不少人認為用季中大賽這種方式來拯救收視率，基本上會出現三個大問題：

第一是緣木求魚，沒有對症下藥。聯盟想要吸引明星球員出賽，好創造球賽品質及收視率，然而目前球隊讓主力球星輪休已成常態，這才是讓球賽品質不穩的關鍵。而球隊之所以得用養生籃球來保護自身的球星資產，也是因為現行賽制場次的負擔太重。結果聯盟沒有減少場次，反而增加一個季中大賽要打，雖然聯盟強調例行賽場次應會因此減少，但在球季之初就增加比賽的對抗強度，對於球員調整來說也是挑戰，更會增加整體的球員傷病風險，這些都讓許多人覺得聯盟搞錯了方向。

不少球員就是因為負荷太大才需要輪休，舉辦季中大賽將會更增加球員的負擔。 美聯社 分享 facebook

第二是挖東牆補西牆，反而會製造出更多問題。除了上述的傷病風險會因此增加之外，有評論指出，季中大賽本身不只會變成季前熱身賽的延長版，完全不會有預期的精采度之外，還會讓球隊之間的競爭出現不公平的爭議。試想，球隊若是沒有取得在季中大賽的八強戰資格，也許五天的休兵對他們來說反而是一項利多。這平白多出來的休息時間，讓這些球隊有了一項不公平的新優勢，相較於一路打滿全季的對手來說，有休息的球隊更有體力來面對球季尾聲的最高強度賽事。反過來說，如果有球隊贏了季中大賽，卻因此輸了總冠軍，恐怕不是球迷能接受的事情。

第三則是實際執行的難度，會讓球隊和球員卻步。原本為了維持球隊收益，聯盟在縮減例行賽場次時想利用季中大賽來創造出新傳統及新價值，但想要吸引球星出賽，光靠獎金恐怕還不足以作為強力誘因。許多人認為聯盟想用獎金來改善比賽強度根本是開倒車的作法，回到了七○年代，球隊老闆用高額出賽獎金來激勵球員出全力打明星賽一樣。那時會有效果，是因為當年球員的收入不多，而現在頂級球星的收入比起獎金多出不只四倍，這樣的作法已經不合時宜。

而對那些薪水不高的新秀或老將來說，也許鉅額獎金聽起來是個不錯的紅利，會讓他們想努力投入比賽，但他們畢竟不是球迷最想看的頂薪球星。而之前還傳出聯盟打算用選秀權來做為獎勵，同樣被批不合理。因為你等於是要球員努力打贏比賽，好讓球隊能因此選進更好的新秀來和他們搶工作。對這些新秀及老將來說，這一季拿到了獎金，卻可能因此在下一季丟了位置和工作，一樣也是不合算。

即使像里拉德這麼節儉的球員，恐怕也會先顧好自己的身價，而不是去拚季中大賽的獎金。 美聯社 分享 facebook

至於近年來許多上半季表現不佳的球隊，為了爭取季末的選秀利益而提早放棄球季的作法，已經讓聯盟蒙受損失。而季中大賽提供的選秀權優惠條件，同樣無法解決球隊想要「坦」的決心。極端的情況下，一支球隊可能先全力拿下12月季中大賽的選秀獎勵，然後再一路坦到底，好取得另一次的選秀獎勵。該如何防止這些可能的狀況，都是季中大賽要實施前要推演清楚的。

平心而論，許多現今球迷習以為常的賽制，在提出當時都被認為是不合理的旁門左道。聯盟不斷推陳出新，也能給球迷更多不一樣的驚喜，但要想利用季中大賽來為NBA創造更多的正向效益及價值，聯盟、球隊高層、球員及球員工會之間恐怕還會經歷許多角力之後，才能共同協調出一個更好的作法。