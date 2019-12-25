NBA／生涯15年首嘗耶誕大戰 羅瑞：以前在家看轉播

拚戰聯盟第15個年頭，上季拿下生涯首枚冠軍戒的羅瑞（Kyle Lowry），明日才要首嘗生涯頭一次的耶誕大戰，過去都只能在家與家人收看轉播，也讓羅瑞興奮之情溢於言表。

上季總冠軍多倫多暴龍隊，明日將在主場迎接塞爾蒂克踢館，這是暴龍隊史首度舉辦耶誕大戰，同時也是33歲的羅瑞初體驗。

在費城長大的羅瑞，過去耶誕節都會與家人聚集在電視機前，收看好幾個鐘頭的NBA轉播，不過今年家人與愛子將會現身暴龍隊主場，看父親出賽。

「這鐵定會很酷。」談到耶誕大戰，羅瑞表示這是所有NBA球員都熱於參與的一大盛會，且當地主感受肯定不同凡響，「我們通常都會跟家人、朋友坐在電視機前，而所有人都會鎖定耶誕大戰。」

羅瑞表示，「如今你可以身在其中，這會是件非常酷的事，就像掛上榮譽勳章。」

主帥諾斯（Nick Nurse）也顯得迫不及待，過去耶誕夜都是和家人彌撒，並一同晚餐，諾斯表示他最期待的就是「耶誕大戰馬拉松」，「你可以從早到晚看一場場比賽，對我來說，籃球馬拉松已經成為耶誕節的傳統。」

諾斯透露，自己還曾將比賽錄影，不願錯過任何一場耶誕大戰，再找時間到地下室看重播，「當家人們都在客廳忙著布置耶誕樹，我都在樓下看NBA。」