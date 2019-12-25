NBA／昔日師徒洛城對決 湖人主帥：希望喬治輸

快艇球星喬治（Paul George）。 美聯社 分享 facebook

曾在2011至2016年球季並肩作戰，昔日師徒湖人主帥佛蓋爾（Frank Vogel）與快艇球星喬治（Paul George），明日洛城耶誕大戰將捉對廝殺，私下交情甚篤的兩人不忘賽前互嗆，佛蓋爾說：「我總是向喬治獻上最好祝福，但碰上湖人隊時，我希望他永遠當個輸家。」

佛蓋爾2011年自溜馬助教接掌帥印，與喬治一同打天下，兩人攜手率溜馬五度挺進季後賽，其中兩度闖進東區決賽，直到喬治2017年季外交易至雷霆才分道揚鑣，但師徒情誼並未因此中斷，繞了一圈，兩人又在洛城相逢，但各為其主。

一是擁有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）雙巨頭的湖人隊，一是喬治、雷納德（Kawhi Leonard）組成的快艇，兩隊都是總冠軍大熱門，喬治透露，「我們都在開玩笑說，誰能夠主宰洛杉磯，成為洛城第一隊。」

與其說佛蓋爾是教練，不如說心靈導師，喬治表示效力溜馬期間他成長許多，「他把我推入火坑，讓我有機會學會去飛、從錯誤中習得經驗。而允許我犯錯誤，是幫助我最大的經驗，讓我成長。」

佛蓋爾則回憶到喬治效力溜馬隊的菜鳥年，紮實的防守功力就已經為自己爭取到不少上場時間，即便進攻端還顯得生澀，但防守足以讓自己找到一席之地，「他防守的能力，讓我有信心擺上場，他的進攻也得以藉機會成長。」

即便親如家人，但即將登場的耶誕大戰，師徒情誼也得先擺一邊，佛蓋爾打趣道，「他對我而言就像家人，我會推舉他個人的成就，但在耶誕節，他就是我的敵人。」