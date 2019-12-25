NBA／耶誕大戰誰守哈登 柯爾：守過的都不在了

耶誕大戰碰火箭，在傷兵與陣容大變動下，柯爾這回不知道到要派誰防守哈登了。 美聯社 分享 facebook

金州勇士明天將在耶誕大戰中出戰休士頓火箭，雖然對於過去幾年已經成為耶誕大戰老班底的勇士來說，這樣的場面並不陌生，不過今年在主力陣容遭遇嚴重傷病問題的情況下，明天將如何面對擁有雙星哈登（James Harden）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）坐鎮的火箭，也讓勇士主帥柯爾（Steve Kerr）傷透腦筋。

勇士在上賽季問鼎三連霸失利後，球隊戰力大幅異動，不僅杜蘭特（Kevin Durant）出走布魯克林，兩老伊古達拉（Andre Iguodala）與李文斯頓（Shaun Livingston）也都遭到交易或是離隊，就連球隊核心的「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）也因傷持續缺陣，讓他們目前在西區戰績榜上敬陪末座。

這樣的變化也讓勇士今年將以全新面貌出戰耶誕大戰，而身為陣中最資深的球員，前鋒格林（Draymond Green）正試圖幫助隊友以最佳狀態迎接此戰，「我只是嘗試幫著他們了解狀況，到了比賽當天，他們仍必須親自上場感受，但我希望他們不要害怕站上這個舞台，它不過就是一場球賽。」

在耶誕大戰上，勇士最煩惱的問題將是由誰來防守火箭雙星，尤其是火箭一哥「大鬍子」哈登，總教練柯爾說：「好吧，我們過去那些負責防守哈登的球員現在都不在了，所以我們應該會試著讓一些新面孔去面對他。」

除了哈登外，柯爾也直言衛斯特布魯克在經過這段時間的適應後，表現愈來愈好，「我們在開季時就預料到他們會有這樣的表現，衛斯特布魯克打得愈來愈好，也愈來愈適應這個團隊，可以感覺到他們不斷在前進。這肯定會是一場很難打的比賽，但也會很有趣，對我們球員來說無疑是個挑戰。」