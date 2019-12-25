NBA／耶誕大戰傷兵誤事 勇士、鵜鶘黯然失色

有浪花兄弟的勇士是票房保證，但少了他們恐怕就變成票房毒藥了。 歐新社 分享 facebook

NBA明天要進行年度重頭戲耶誕大戰，不過聯盟精心安排的幾組對戰組合，卻有幾隊受到傷病影響而黯然失色，包括缺少「浪花兄弟」至今僅拿下七勝的金州勇士，以及「狀元」威廉森（Zion Williamson）持續缺陣，在西區戰績僅優於勇士的紐奧良鵜鶘，分別將在明天遭遇強敵火箭與金塊。

今年耶誕大戰聯盟共排定了五個對戰組合，其中東區排名前五名的球隊有四隊將進行對戰，至於西區除了排名一、四名的洛城雙雄湖人對決快艇依舊話題性十足外，另外兩場比賽卻可能面呈一面倒的局勢。

其中目前在西區墊底的勇士明天將對上排名第三名的火箭，倒數第二名的鵜鶘則將碰上第二名的金塊，勇士目前戰績7勝24敗創下自從2014年的湖人（5勝24敗）以來，最糟糕的耶誕大戰出賽球隊戰績。

至於鵜鶘目前也僅拿下8勝23敗，與勇士也列入聯盟史上前四在耶誕大戰同年出賽戰績最差的兩支球隊之一，過去包括1979年爵士（9勝26敗）、活塞（9勝26敗），1952年費城勇士（5勝22敗）、巴爾的摩子彈（5勝18敗），1949年丹佛金塊（3勝24敗）、滑鐵盧老鷹（6勝19敗）。

計畫趕不上變化，鵜鶘狀元在聖誕大戰還是無法上場。 美聯社 分享 facebook

事實上，聯盟會安排勇士與鵜鶘出賽也是情由可原，上賽季勇士雖然挑戰三連霸失利，並且面臨杜蘭特（Kevin Durant）出走、湯普森（Klay Thompson）歸期未定的狀況，但陣中仍有柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）和羅素（D＇Angelo Russell）等球星坐鎮，不過柯瑞開季後卻面臨了左手骨折的狀況，上半季恐不會歸隊。

至於鵜鶘在選秀會選進狀元威廉森後，也成為聯盟的話題球隊，加上透過戴維斯（Anthony Davis）交易案換回幾名新生代好手，同樣備受期待，不過在威廉森仍未歸隊的情況下，鵜鶘戰績也持續探底。