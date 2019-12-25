親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

「太狠了吧！」移工騎車撞倒79歲婦 竟狠心將她往橋下丟

手機殼裝心酸的？8成螢幕摔破 都做了這件事

運動筆記一生一次（三）50歲女生可以愈跑愈慧跑+愈會跑
健行筆記我跟玉山最近的距離 : 郡大山白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】
NBA賽事懶人包 (12月24日)今日最佳球員- LaMarcus Aldridge (12月24日)

NBA／唐西奇送聖誕大禮 平安夜恢復訓練將復出

2019-12-25 10:24聯合報 記者劉肇育／即時報導

因腳踝扭傷缺席四場比賽的達拉斯獨行俠「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic），在平安夜送給球隊與球團大禮，他不僅恢復完整訓練，且最快在下一場與馬刺之戰就能復出。

本賽季打出問鼎年度MVP級身手的唐西奇，在15日出戰熱火時扭傷右腳踝，所幸經檢查為外側腳踝扭傷且X光檢查呈現陰性反應，讓獨行俠球團與球迷虛驚一場，而為了協助唐西奇盡快回到球場上，獨行俠甚至派專人監督他的恢復狀況，而年輕力壯的他也展現極佳的恢復速度，在過去兩場比賽已經能隨隊前往客場觀戰。

對於唐西奇在今天恢復完整訓練，且有望在接下來迎戰馬刺之戰復出，獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「他今天看起來好多了，不過還不知道周四那天狀況會如何，但我相信會愈來愈好，我們會再看看他明天的狀況。」

唐西奇也強調，目前傷勢復原狀況感覺良好，不過距離復出還有很多事情必須完成，「我感覺不錯，並且小心照料傷勢，不過我們還有很多事情必須做，並且謹慎面對，不過我們確實看到進度一直在往前，就讓我們一起來期待那天能否出賽吧。」

唐西奇本賽季繳出平均29.3分9.6籃板與8.9助攻的全能成績單，讓他在生涯第二個賽季就被列入年度MVP的強力競爭者，在他缺陣的四場比賽中，獨行俠仍靠著團隊戰力以及頂替他先發的布朗森（Jalen Brunson）優異表現，拿下了其中兩勝，不過也在日前遭到暴龍上演史詩級的「30分逆轉秀」。

談到自己缺席的這幾場比賽，唐西奇說：「我們有一支不錯的隊伍，但也面對了一些艱困的賽程，但隊友們表現依舊出色。我現在只想快點回到球場，因為我也想要投入競爭行列。」

唐西奇獨行俠馬刺

延伸閱讀

NBA／單季營收破紀錄 喬丹牌再傳捷報簽唐西...

唐西奇恢復神速開始練投 將隨獨行俠赴客場之旅

NBA／唐西奇恢復佳 達拉斯媒體駁斥假新聞

唐西奇開季表現強悍 巴特勒：願付錢看他打球

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

耶誕籃球大餐爛菜遭嫌 尼克被踢掉要好好檢討

2019-12-25 07:00

NBA／湖人雙星預計出賽 主帥稱耶誕對決如季後賽

2019-12-25 09:04

NBA／相隔65天再交手 雷納德：洛城雙雄已不同

2019-12-25 08:52

NBA／浪花兄弟「坐鎮」勇士首嘗連勝

2019-12-25 00:00

NBA／終場前2.5秒跳投 金塊穆雷「進入絕對領域」

2019-12-24 23:57

NBA／雷納德否認索取不當利益 快艇主帥砲轟造謠者

2019-12-25 09:54

NBA／浪花兄弟場邊觀戰 羅素：活力感染全隊

2019-12-24 18:13

NBA／25歲前完成34次大三元 約柯奇史上第3

2019-12-24 17:45

NBA／3分球10投盡墨 里拉德：凡事總有第一次

2019-12-24 17:03

NBA／勇士首次2連勝 格林：沒想過會因此興奮

2019-12-24 16:13

NBA／3.2秒致勝一擊 金塊穆雷：進入絕對領域

2019-12-24 15:33

NBA／今日戰績表 羅素30分率勇士本季首次連勝

2019-12-24 15:23

NBA／柯林斯解禁回歸 老鷹仍吞8連敗

2019-12-24 14:30

NBA／巴特勒、阿德巴約聯手 熱火終結爵士5連勝

2019-12-24 13:15

NBA／延長賽連轟三分獵暴龍 溜馬透納：我是射手

2019-12-24 12:53

NBA／艾德里奇賽季新高40分 馬刺大勝灰熊

2019-12-24 12:06

NBA／不滿三節就大三元 西蒙斯紀錄夜退活塞

2019-12-24 11:50

NBA／上週東西區最佳球員 羅瑞、施羅德獲選

2019-12-24 11:28

NBA／雷納德舅舅的願望清單 聯盟要查是否違規

2019-12-24 11:04

NBA／洛城耶誕大戰恐走味 湖人雙星出賽存疑

2019-12-24 09:55

NBA／中斷166天無交易 爵士、騎士互換後衛

2019-12-24 09:01

NBA／美加政府保障安全 康特願去多倫多出賽

2019-12-24 08:37

慘輸金塊一葉知秋 湖人四大危機浮現

2019-12-24 07:00

拓荒者吃下回魂丹 該向安東尼致敬！

2019-12-20 07:00

棄船空降身不由己 保羅拒絕就此過氣

2019-12-19 07:00

平民球隊最佳典範 溜馬靠防守大步向前

2019-12-17 07:00

「甜瓜」依舊甜 安東尼如何找回生涯第二春？

2019-12-14 15:50

幸運之神特別喜歡邁阿密 四大動能助熱火狂燒

2019-12-13 07:00

重建中的鵜鶘持續慘淡 英格倫大爆發值得肯定

2019-12-13 07:00

唐西奇頂尖擋拆技巧 獨行俠超強火力解密

2019-12-12 07:00

詹皇之後最強高中生 帕克在老鷹力拚重生

2019-12-12 07:00

NBA近150天無交易 交易市場開跑日面面觀

2019-12-12 07:00

從唐西奇看衛斯曼 何不開放天才高中生打NBA

2019-12-11 07:00

神奇小子卡魯索 變身湖人爭冠X因子

2019-12-10 07:00

用防守帶動進攻 解密綠衫軍頂尖攻防

2019-12-09 07:00

字母哥再進化 公鹿比上季60勝更強嗎？

2019-12-06 07:00

被低估的無名殺手 葛拉罕一舉躍升黃蜂頭號箭頭

2019-12-06 07:00

不再沈默的雷納德 展現更強的領導者聲量

2019-12-05 07:00

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00
看更多

熱門文章

NBA／勇士首次2連勝 格林：沒想過會因此興奮

2019-12-24 16:13

NBA／洛城耶誕大戰恐走味 湖人雙星出賽存疑

2019-12-24 09:55

MLB／才剛領獎等合約 希爾和妻子NFL場外失控被捕

2019-12-24 10:35

NBA／不滿三節就大三元 西蒙斯紀錄夜退活塞

2019-12-24 11:50

MLB／不看好假先發 洋基格林：季後賽需要王牌

2019-12-24 11:54

MLB／角逐大咖先發吞6連敗 天使成市場大輸家

2019-12-24 11:18

HBL／陳力生飆7記三分球 南山逆轉光復

2019-12-24 13:07

HBL／泰山菜鳥頂住壓力 雙山對決再壓綠色神盾

2019-12-24 20:18

HBL／58公斤吃不胖 許安想當青年柯瑞

2019-12-24 14:59

中職／台灣球員旅日難適應 陳鴻文準備好了嗎？

2019-12-25 07:00

NBA／3.2秒致勝一擊 金塊穆雷：進入絕對領域

2019-12-24 15:33

NBA／雷納德舅舅的願望清單 聯盟要查是否違規

2019-12-24 11:04

NBA／艾德里奇賽季新高40分 馬刺大勝灰熊

2019-12-24 12:06

NBA／3分球10投盡墨 里拉德：凡事總有第一次

2019-12-24 17:03

MLB／離不開紐約 洋基牛棚大將巴坦希斯轉投大都會

2019-12-25 07:04

MLB／安那罕市府同意 天使將花98億買下主場

2019-12-24 12:32

HBL／戰神對決 林信寬準大三元壓南湖得分王

2019-12-24 18:23

NBA／延長賽連轟三分獵暴龍 溜馬透納：我是射手

2019-12-24 12:53

NBA／浪花兄弟場邊觀戰 羅素：活力感染全隊

2019-12-24 18:13

NBA／25歲前完成34次大三元 約柯奇史上第3

2019-12-24 17:45

日職／育成出頭天 千賀滉大薪資成長111倍

2019-12-24 12:31

NBA／相隔65天再交手 雷納德：洛城雙雄已不同

2019-12-25 08:52

耶誕籃球大餐爛菜遭嫌 尼克被踢掉要好好檢討

2019-12-25 07:00

NBA／巴特勒、阿德巴約聯手 熱火終結爵士5連勝

2019-12-24 13:15

NBA／柯林斯解禁回歸 老鷹仍吞8連敗

2019-12-24 14:30

日職／10年加薪69倍 山田哲人晉升五億男

2019-12-24 17:10

NBA／浪花兄弟「坐鎮」勇士首嘗連勝

2019-12-25 00:00

中職／林智勝再7轟拉下泰山 有望挑戰300轟

2019-12-25 00:05

MLB／老將捕手馬多納度 2年約續留太空人

2019-12-24 15:48

中職／明年開季取代彭政閔 高國慶史上第3老野手

2019-12-24 19:34

NBA／湖人雙星預計出賽 主帥稱耶誕對決如季後賽

2019-12-25 09:04

足球／C羅失冠摘獎牌拒握手 挨噓沒風度

2019-12-24 17:30

中職／羅力再9勝超前陳義信 下季挑戰100勝

2019-12-25 00:07

NBA／今日戰績表 羅素30分率勇士本季首次連勝

2019-12-24 15:23

英超／孫興慜踹人染紅 引爆對手遭歧視風波

2019-12-24 17:25

HBL／泰山複賽再克松山 教頭：有1就有2

2019-12-24 23:46

NBA／終場前2.5秒跳投 金塊穆雷「進入絕對領域」

2019-12-24 23:57

HBL／目標全勝 普門30分差輕取苗商開紅盤

2019-12-24 16:41

澳網／賽事總獎金提高 首輪出局也能拿187萬

2019-12-24 16:02

HBL／複賽初體驗慢熱 成功教頭：會漸入佳境

2019-12-24 21:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top