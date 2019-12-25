NBA／唐西奇送聖誕大禮 平安夜恢復訓練將復出

因腳踝扭傷缺席四場比賽的達拉斯獨行俠「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic），在平安夜送給球隊與球團大禮，他不僅恢復完整訓練，且最快在下一場與馬刺之戰就能復出。

本賽季打出問鼎年度MVP級身手的唐西奇，在15日出戰熱火時扭傷右腳踝，所幸經檢查為外側腳踝扭傷且X光檢查呈現陰性反應，讓獨行俠球團與球迷虛驚一場，而為了協助唐西奇盡快回到球場上，獨行俠甚至派專人監督他的恢復狀況，而年輕力壯的他也展現極佳的恢復速度，在過去兩場比賽已經能隨隊前往客場觀戰。

對於唐西奇在今天恢復完整訓練，且有望在接下來迎戰馬刺之戰復出，獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）說：「他今天看起來好多了，不過還不知道周四那天狀況會如何，但我相信會愈來愈好，我們會再看看他明天的狀況。」

唐西奇也強調，目前傷勢復原狀況感覺良好，不過距離復出還有很多事情必須完成，「我感覺不錯，並且小心照料傷勢，不過我們還有很多事情必須做，並且謹慎面對，不過我們確實看到進度一直在往前，就讓我們一起來期待那天能否出賽吧。」

唐西奇本賽季繳出平均29.3分9.6籃板與8.9助攻的全能成績單，讓他在生涯第二個賽季就被列入年度MVP的強力競爭者，在他缺陣的四場比賽中，獨行俠仍靠著團隊戰力以及頂替他先發的布朗森（Jalen Brunson）優異表現，拿下了其中兩勝，不過也在日前遭到暴龍上演史詩級的「30分逆轉秀」。

談到自己缺席的這幾場比賽，唐西奇說：「我們有一支不錯的隊伍，但也面對了一些艱困的賽程，但隊友們表現依舊出色。我現在只想快點回到球場，因為我也想要投入競爭行列。」