NBA／雷納德否認索取不當利益 快艇主帥砲轟造謠者

洛杉磯快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）近來遭到美國媒體爆料，其團隊負責人也是他的舅舅，向今夏有意招攬他入隊的球團索取不當利益消息，不過今天雷納德出面否認此事，並與主帥瑞佛斯（Doc Rivers）聯手砲轟造謠者。

上賽季幫助暴龍奪冠後，雷納德投入自由市場引發搶人大戰，他的舅舅羅伯森（Dennis Robertson）就是代表雷納德團隊與各球團聯繫的負責人，不過近日卻遭到媒體爆料，羅伯森在接洽過程中向球團索取股權、私人飛機、房子與代言費等超出球員薪資的不當利益。

儘管聯盟在第一時間就介入調查，且查無確切證據，但這個傳聞仍在昨天鬧得沸沸揚揚，逼得雷納德不得不在今天出面澄清，他強調對於傳聞內容一無所知，也從沒有聽過相關消息，「我沒有讀那一篇報導，也不知道這是從哪而來，消息可不可靠，但我覺得人們似乎每天都在編造故事。」

快艇主帥瑞佛斯也表示，聯盟每年都會介入調查球星的簽約事宜，不知為何矛頭會指向快艇與雷納德，「只要有人簽約，聯盟就會介入調查，這是一個很棒的程序，讓所有人知道真相，快艇不是唯一被調查的球隊，但現在矛頭卻都指向我們，我們不排斥接受調查，因為這能確保聯盟的規定永遠走在正確的道路上。」

不過對於在耶誕大戰前夕爆發出此傳聞，瑞佛斯也動怒批評造謠者，「我們不會因此分心，因為我甚至沒讀過這篇文章，但就我所知，這都是一些沒有根據、空洞的故事，我們並不是會因為這些事分心的人，如果你每天花了不少時間讀這些故事，不如做點正經事。」