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NBA／湖人雙星預計出賽 主帥稱耶誕對決如季後賽

2019-12-25 09:04聯合報 記者劉肇育／即時報導

戴維斯(左)與詹皇(右)確定不會缺席明天與快艇的耶誕大戰。 美聯社
戴維斯(左)與詹皇(右)確定不會缺席明天與快艇的耶誕大戰。 美聯社
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洛杉磯湖人雙星詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Daivs），近來分別因為胸廓肌肉拉傷與右膝蓋酸痛輪流缺陣，導致球隊苦吞本賽季最長的三連敗，不過今天傳出兩人將不會缺席明天與快艇的耶誕大戰，主帥佛蓋爾（Frank Vogel）也強調，將會把這場比賽當作季後賽來打。

湖人在今年開幕戰不敵快艇後，球隊雙星在過去一段時間產生良好化學效應，帶領湖人打出一波24勝3敗佳績，儘管過去三場比賽受到雙星接連因傷缺陣影響苦吞三連敗，但對於明天將再度對決快艇，不僅雙星今天傳出將如期出賽，全隊也都感到相當期待，中鋒哈沃德（Dwight Howard）說：「我認為第一次對決我們打得太過激動，大家都發現了這點。」

雖然在昨天球隊練球中雙星皆在場邊觀戰未下場練習，但主帥佛蓋爾指出球隊過去一段時間幾乎沒有好好練習，可能是吞下三連敗的關鍵，「事實上我們過去10天的客場之旅幾乎沒有好好練球，所以一次投籃訓練對於腿的恢復有很大的幫助。」

對於各界都相當關注洛城雙雄的再一次對決，佛蓋爾也指出讓這次的耶誕對決就如同季後賽一般，「這有一點像季後賽，在季後賽中你要維持最好心態的方式就是管理好你的腎上腺素和情緒，首先我們先從情緒下手，你必須要打出能量，但又不能太超過。」

快艇湖人詹姆斯
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