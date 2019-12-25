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NBA／相隔65天再交手 雷納德：洛城雙雄已截然不同

2019-12-25 08:52聯合報 記者劉肇育／即時報導

洛杉磯雙雄湖人快艇明天將在耶誕大戰交手，也是兩隊繼球季開幕戰後再次碰頭，快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）在今天表示，兩隊相隔65天再一次對決，已與上次是截然不同的球隊，因此明天的耶誕大戰可能會有不一樣的局面。

湖人與快艇今年在球季開幕戰碰頭，當時各自有主力球員因傷缺陣，最終快艇在雷納德猛轟30分以及板凳群貢獻60分下，以120：102擊敗湖人；湖人雙星詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Daivs）分別貢獻18分和25分。

談到雙方首次交手與明天在耶誕大戰再度碰頭，雷納德說：「當時只是開季的第一場比賽，每個人都還在試著尋找比賽節奏。現在他們的庫茲瑪（Kyle Kuzma）回來了，我們也得到喬治（Paul George）了，兩隊都已截然不同了。」

相較於開幕戰時過度依賴雙星的表現，湖人在過去一段時間團隊產生良好化學效應，目前以24勝6敗在西區戰績榜保持領先，快艇歷經傷病考驗後，近期幾乎是全員歸隊，目前以22勝10敗在西區名列第四。

快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）談到球隊的備戰狀況時強調，全隊都相當期待耶誕大戰，「我們已經開始期待明天的到來，在這一段時間我們經歷了很多場的比賽，現在大家都專注在明天的對戰中。」

雷納德也說：「我們處在一個良好的位置，過去一段時間我們成長很多，我想大家都已經注意到這件事，但我們必須保持謙遜，我們就會變成更棒的球隊。」

快艇湖人雷納德

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