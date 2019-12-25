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耶誕籃球大餐爛菜遭嫌 尼克被踢掉要好好檢討

2019-12-25 07:00梁起華

在過去10多年裡，不管紐約尼克隊打的戰績有多差，該隊永遠都是NBA聖誕節當天推出的五場比賽中的其中一場，為何？一來NBA總部就在紐約、二來紐約是世界之都，太重要了、三來紐約球迷的確是比較多、收視率也高一點，反正種種原因加起來，尼克隊一直是聖誕節當天NBA推出五道大菜的其中一道(除2005年之外)。所幸今年這道爛菜不出了，這種每次輸球都達兩位數的比賽，球迷看了倒足胃口。

耶誕節是美國闔家團圓的重大日子，球迷當然希望整天都有精彩的好戲可看，而不是被強迫...
耶誕節是美國闔家團圓的重大日子，球迷當然希望整天都有精彩的好戲可看，而不是被強迫看那種尼克輸到脫褲的比賽。 美聯社
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尼克隊在本月初炒掉了才來一年多的「小牌」教練費茲戴爾(David Fizdale)，其實一年多下來費茲戴爾在給有限的資源下，辛苦帶著不成氣候、小將成群的尼克隊，被炒掉只是遲早的事。舉個簡單的比喻，尼克隊的情況有點像是一座高級的五星級餐廳，有著一大票願意花大錢的顧客前來，但是餐廳始終無法買到上等的菜色材料，而且還找了名不見經傳的小廚，但卻又期待小廚能端出如米其林的菜色，這……實在是難了點。炒掉了費茲戴爾其實對他來說是種解脫。

明眼人都看的出來，費茲戴爾是墊背的、是代罪羔羊，尼克隊要解決目前的窘境，往上算來從老闆、總管、總經理都應該要換，不過費茲戴爾本身在執教操兵方面也是有問題。舉個簡單的例子和數字，尼克隊目前在得分、助攻和命中率三項平均數字上的領頭分別是小前鋒摩里斯(Marcus Morris)，大前鋒藍道(Julius Randle)在助攻與命中率是全隊最佳。

尼克在開季打出4勝18敗後，總教練費茲戴爾果然遭到開除，顯然並不完全是他的問題，...
尼克在開季打出4勝18敗後，總教練費茲戴爾果然遭到開除，顯然並不完全是他的問題，揹下這個黑鍋後他還是很快找到新工作。 美聯社
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這數字有點問題，最會得分的明明應該是花最多錢、出手最多的藍道，而助攻應該是去年從達拉斯交易過來的史密斯(Dennis Smith Jr.)或法國後衛尼利基納(Frank Ntilikina)等，至於命中率方面應該是今年備受期待的火鍋型中峰羅賓森(Mitchell Robinson)。所以在整隊攻擊數字方面看來，大概可以看出球隊的一些基本問題，費茲戴爾在本球季沒有善用去年選進來的二年級小前鋒諾克斯(Kevin Knox)和史密斯，造成尼克隊在場上徒有一群四星到三星級的前鋒，卻沒有可以導傳和能裡能外的後衛，在進攻上根本沒有綿延有效的攻勢，最後流於前鋒獨幹，尼克隊得分榜的前六名中只有新秀巴瑞特(RJ Barrett)是後衛，平均得13.9分、排全隊第三，其餘全是前鋒。

尼克重本換來控衛史密斯(右)，卻又對他信心不足沒能重用與培養，球隊一直欠缺一個穩...
尼克重本換來控衛史密斯(右)，卻又對他信心不足沒能重用與培養，球隊一直欠缺一個穩定的攻擊發動機。 美聯社
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尼克隊目前百廢待舉，從老闆、管理階層到教練乃至球員這四層都有問題，但是老闆可能換不了，球員補強要時間和策略，目前教練被炒掉了，下一步應該是換管理階層的總管和總經理，但這一動是由老闆來決定。就目前情況看來總管米爾斯(Steve Mills)和經理裴瑞(Scott Perry)其中一人或兩人在本球季結束前或結束後就會走人。兩人在本球季開打前沒能把「上好的材料」準備好，搞的費茲戴爾被炒、戰績打的爛的不行。

倒是目前目前被尼克隊從發展聯盟拉上來暫代的威徹斯特郡尼克隊教練米勒(Mike Miller)值得小介紹一下，此君非當年奧蘭多魔術隊的白人射手米勒，看似不起眼、沒沒無聞的他其實師從目前密爾瓦基公鹿隊教練布丹霍澤(Mike Budenholzer )，師徒兩人都是系出聖安東尼奧馬刺隊教練波波維奇(Greg Popovich)門派，都是從大學球隊的小助理開始做起，然後升任助理教練，進而轉戰職業球隊這樣一步一步爬上來的，尼克隊當時聘請米勒來擔任發展聯盟教練時，就是看中他注意細節，能夠輔導介於NBA和發展聯盟的球員，希望他變成下一個籃網隊的教練亞特金森(Kenny Atkinson)。

尼克代理教練米勒從基層助理做起，接手尼克後要求球員加強防守與增加球的流動，讓他們...
尼克代理教練米勒從基層助理做起，接手尼克後要求球員加強防守與增加球的流動，讓他們的比賽看起來稍微有些拚勁了。 美聯社
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因此把米勒提升上來帶目前近似發展聯盟的尼克隊，不失為可進可退的一著棋，本文也相信米勒未來應該會是一名不錯的B級教練，他一上來後立即拿下三勝五負的戰績(至美東時間25日晚)，把尼克隊從東區排名谷底給往上提升了一點，並且在陣容方面做更新，把一直發展不起來的尼利基納給換下來，將球皮一點的裴頓(Elfrid Payton) 提為先發，最重要的是他把去年第一輪選進來的諾克斯(Kevin Knox)從板凳中拉回來打先發三號，迅速在短時間內，將球隊的進攻整體命中率做改善。

不過紐約畢竟是大城市、大市場，不管是費茲戴爾還是米勒，在名氣與抗壓性方面能不能擋得住各種壓力都是問題，就像費茲戴爾如果繼續留在例如曼菲斯或其他的二三級城市，他應該會是不錯的太平教練，紐約對一般心臟與抗壓性不強的小牌教練來說實在太辛苦了。

裴頓(左)近5戰傳出46次助攻，在新教練米勒的戰術下，他終於能將實力發揮出來。 ...
裴頓(左)近5戰傳出46次助攻，在新教練米勒的戰術下，他終於能將實力發揮出來。 美聯社
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所以話又說回來，紐約最終還是需要例如之前一直外傳的教練候選人，如前金州勇士隊教練傑克森(Mark Jackson)或是老牌尼克教練范甘迪(Jeff VanGundy)之流坐鎮，因為目前尼克隊的問題在於管理階層，教練只是下面執行的人，好的大廚往往可以向上影響，費茲戴爾在紐約任期最大的問題就是人事和決策方面處於弱勢與被動，結果最後自己也走上絕路。

來一名具有背景、名聲的教練，向上可以主動人事權、向下可以威震球員，而且最重要的還可以抵住紐約的各界壓力。尼克隊想要在未來回到NBA聖誕比賽大餐的行列中，下一名教練將會非常重要。

聖誕節尼克

梁起華

長年旅居紐約的華文媒體人 我只是個喜歡體育的記者，但我從來不是體育記者 體育引領我了解美國文化、記者帶領我了解真實人生
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