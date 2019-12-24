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NBA／浪花兄弟場邊觀戰 羅素：活力感染全隊

2019-12-24 18:13聯合報 記者林宋以情／即時報導

柯瑞現身場邊，為隊友的表現感到興奮。 美聯社
柯瑞現身場邊，為隊友的表現感到興奮。 美聯社
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金州勇士24日在羅素（DAngelo Russell）獨轟30分，籃板、助攻各4的率領下，本季首嘗連勝滋味。羅素除了表示球隊從輸球中改善細節，同時也提到柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）一同場邊觀戰，為球隊帶來活力。

羅素本季打灰狼特別得心應手，前次碰上灰狼隊一人獨拿52分創生涯新高，可惜球隊最終延長賽飲恨，今日他攻下30分，但結局大不同，率隊113：104笑納二連勝。

「二連勝是件好事，我們都在成長中。」羅素表示勝利並非平白得來，而是從輸球中「繳學費」，一步步改進，「從輸球中，我們學習籃板、罰球到卡位籃板這些小細節。」

羅素表示浪花兄弟現身場邊，帶給全隊活力，圖為穿著便服的湯普森(右)。 美聯社
羅素表示浪花兄弟現身場邊，帶給全隊活力，圖為穿著便服的湯普森(右)。 美聯社
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柯瑞昨日首返球隊展開無球訓練，他與湯普森今日也現身板凳，羅素表示「浪花兄弟」的出席，對全隊士氣絕對有幫助，「球迷熱愛他們，他們為板凳帶來的活力感染了全隊。」

主帥柯爾（Steve Kerr）也贊同羅素，表示柯瑞和湯普森過去一直都是球隊領袖，也是球隊的根基，「兩人能現身為隊友加油，一同努力訓練，對球隊有幫助。」

勇士隊聖誕大戰將在主場迎戰火箭隊，柯爾表示求勝是球隊的目標，希望能延續連勝士氣，「聖誕大戰一直都是很特別的日子，尤其是全國轉播，比賽氣氛也有別其他，球員也很期待。」

羅素柯瑞湯普森

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