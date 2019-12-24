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NBA／3.2秒致勝一擊 金塊穆雷：進入絕對領域

2019-12-24 15:33聯合報 記者林宋以情／即時報導

金塊穆雷在終場前3.2秒飆進超前分，興奮之情溢於言表。 美聯社
金塊穆雷在終場前3.2秒飆進超前分，興奮之情溢於言表。 美聯社
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金塊隊穆雷（Jamal Murray）手感一來擋都擋不住，今日踢館太陽扮演致勝英雄，終場前3.2秒飆進超前分，穆雷賽後表示，不只自己，全隊都全神貫注，才能拿下比賽，拉出七連勝。

金塊隊昨日才賞給詹姆斯（LeBron James）缺席的湖人隊三連敗，24日就「背靠背」飛往鳳凰城，開賽前17次三分線出手投進12顆，讓太陽隊幾乎整場都在後頭苦追，次節更領先到16分。

金塊隊直到下半場才顯出疲態，太陽隊卡明斯基（Frank Kaminsky）第四節開賽跳投超前比數，雙方展開拉鋸，約柯奇（Nikola Jokic）在落後9分時挺身，兩分鐘內連罰帶投連下9分追平，倒數27秒，穆雷先是飆進三分球率隊重拾領先，布克（Devin Booker）也在外線還以顏色。

金塊隊最後一波交給穆雷執行，他倒數3.2秒胯下換手，後撤步飆進遠距離兩分球，最終以113：111氣走太陽。此役攻下28分、7助攻、3籃板外帶2抄截的穆雷說：「「我進入絕對領域，心無旁鶩。就是完全專注當下，每個人都全神貫注。」

主帥馬龍（Michael Malone）表示，穆雷的表現令人嘆為觀止，「這並非我們表現最傑出一役，但當你在客場沒辦法打出最好表現，還是得想辦法贏球，對於這點我很自豪。」

金塊詹姆斯Nikola Jokic
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