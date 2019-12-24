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NBA／延長賽連轟三分獵暴龍 溜馬透納：我是射手

2019-12-24 12:53聯合報 記者劉肇育／即時報導

溜馬中鋒透納「不務正業」，三分球六投五中，全場拿下24分，另有7籃板3阻攻。 美...
溜馬中鋒透納「不務正業」，三分球六投五中，全場拿下24分，另有7籃板3阻攻。 美聯社
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印第安那溜馬今天在主場遭遇衛冕軍多倫多暴龍，雖然在上半場一度保有雙位數領先優勢，但卻在下半場被對手追平甚至逼入延長賽，所幸靠著中鋒透納（Myles Turner）與A‧哈勒戴（Aaron Holiday）接連投進四顆三分球，終場溜馬就以120：115中斷暴龍五連勝。

排名在東區前段班的溜馬與暴龍，在今天賽前僅有半場剩差，身為地主的溜馬雖然主力後衛波格登（Malcolm Brogdon）缺陣，但首節仍展現多點開花的攻勢取得雙位數領先優勢。

不過第三節暴龍吹起反攻號角，在主控羅瑞（Kyle Lowry）領軍下，團隊在單節打出35：24的反擊超前比數，儘管第四節溜馬在比賽最後41秒靠著A‧哈勒戴與華倫（T.J. Warren）的接連三分球再要回領先，但羅瑞在倒數34.7秒在投進追平分，將比賽帶入延長賽。

雖然暴龍在延長賽由伊巴卡（Serge Ibaka）率先進球，但接下來溜馬中鋒透納與A‧哈勒戴連續投進四顆三分球拉開差距，最終溜馬就以五分差距中斷對手五連勝，戰績也一舉超過暴龍。

溜馬合計投進18顆三分球，中鋒透納六投五中、拿下24分，另有7籃板3阻攻演出，對於自己的神勇表現，透納在賽後笑說：「不管別人怎麼說，我就是一名射手，射手就是要投藍，這就是我的心態，有空檔就果斷出手。」

溜馬暴龍

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