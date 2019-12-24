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NBA／不滿三節就大三元 西蒙斯紀錄夜退活塞

2019-12-24 11:50聯合報 記者劉肇育／即時報導

西蒙斯（Ben Simmons）三節還未打完就拿下大三元，生涯前三季已累積24次...
西蒙斯（Ben Simmons）三節還未打完就拿下大三元，生涯前三季已累積24次大三元，躋身史上第三名。 美聯社
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在東區戰績榜上一路緊咬前段班的費城76人，今天出戰底特律活塞靠著球隊後衛西蒙斯（Ben Simmons）三節還未打完就拿下大三元，生涯前三季已累積24次大三元，躋身史上第三名的表現，助球隊以125：109賞給活塞五連敗。

今年東區戰績榜除了曾拉出18連勝的公鹿一支獨秀外，接下來二到六名球隊勝差都在一場以下，其中76人與第二名的塞爾蒂克在今天賽前也僅有一場勝差。

在出戰活塞的比賽中，76人哈里斯（Tobias Harris）與安比德（Joel Embiid）上半場就火力全開，兩人合計拿下30分，反觀活塞的先發球員命中率不佳，上半場打完以八分落後。

雖然下半場活塞在板凳出發的佐蒙德（Andre Drummond）與羅斯（Derrick Rose）領軍下試圖縮小差距，不過76人持續多點開花的攻勢，尤其是手感發燙的哈里斯與替補上陣的柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz），在西蒙斯的穿針引線下輪番開砲，一度幫助76人將差距擴大到20分以上，終場76人就以16分差距收下二連勝。

76人哈里斯共投進四顆三分球，拿下個人本季新高的35分，安比德與柯爾克瑪茲則都有20分以上的進帳，至於西蒙斯在三節未打完就進帳大三元的情況下，終場繳出16分17助攻13籃板的亮眼數據，生涯前三個賽季已經累計24次大三元，追平希爾（Grant Hill），在歷史上僅次於羅伯森（Oscar Robertson）的87次與魔術強森（Magic Johnson）的31次。

對於與哈里斯聯手幫助球隊取勝，西蒙斯坦言自己與合作邁入第二年的哈里斯間的化學變化已愈來愈好，「我為他的表現為榮，我太喜歡與他一起打球了，他今晚不論是投射、進攻籃筐還是防守都令人印象深刻，真的太棒了。」

76人活塞西蒙斯
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